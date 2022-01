Centrala PKO BP wraca na ul. Świętokrzyską

Centrala PKO Banku Polskiego wraca na ul. Świętokrzyską - napisał w poniedziałek PKO BP w komunikacie, informując o podpisaniu umowy z Polskim Holdingiem Nieruchomości na wynajem nowoczesnego biurowca w centrum Warszawy.

Jak wskazano, PKO Bank Polski podpisał umowę z PHN na wynajem długoterminowy biurowca przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie i zagwarantował sobie prawo jego pierwokupu. Do nowej siedziby - jak zaznaczono - przeniosą się pracownicy centrali banku i spółek z grupy kapitałowej z kilku warszawskich lokalizacji. Przypomniano, że przed II wojną światową na rogu ul. Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej istniał jeden z gmachów centrali PKO.

- Nasza strategia zakłada m.in. optymalizację powierzchni i dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb zarówno pracowników, jak i klientów. Dążymy także do większego skupienia jednostek centrali i spółek Grupy, które zlokalizowane są dzisiaj w różnych częściach Warszawy. Poszukiwania nowych przestrzeni biurowych dla banku trwają już od kilku lat. Pandemia, która wpłynęła na zmianę sposobu świadczenia pracy i wzrost znaczenia modelu hybrydowego, dodatkowo przyśpieszyła ten proces. Ważnym argumentem przemawiającym za dostosowaniem przestrzeni biurowych jest także postępująca centralizacja zadań oraz transformacja, którą bank będzie kontynuował w kolejnych latach - wskazał cytowany w informacji wiceprezes zarządu PKO PB Wojciech Iwanicki.

Napisano, że w nowym biurowcu będzie obowiązywać model pracy hybrydowej, który z powodzeniem funkcjonuje obecnie w banku. Oznacza to, że podział na pracę z domu i w biurze może być elastyczny i uzależniony od aktualnie realizowanych projektów. W praktyce - jak czytamy - przekłada się to na sposób aranżacji przestrzeni biurowej oraz dostęp do narzędzi wspierających zdalną pracę w ramach zespołów.

Do nowej siedziby przeniosą się pracownicy centrali banku z kilku warszawskich lokalizacji, a także z: PKO Leasing, PKO TFI, PKO Ubezpieczenia, PKO PTE oraz PKO Banku Hipotecznego. PKO Bank Polski będzie jedynym najemcą budynku o powierzchni ok. 34,5 tys. m kw., który składa się z dwóch części. Wyższa - wieża - ma 155 m wysokości i 40 kondygnacji naziemnych. Niższa - 9 kondygnacji naziemnych.

Napisano w komunikacie, że inwestycja znajduje się przy ulicy Świętokrzyskiej 36, w samym centrum Warszawy, z doskonałym dostępem do komunikacji miejskiej. "To jeden z pierwszych budynków w Polsce, który jest połączony bezpośrednim przejściem podziemnym ze stacją metra Rondo ONZ, bez konieczności wychodzenia z budynku na ulicę" - zaznaczono.

Dodano, że budynek otrzymał prestiżowy certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding potwierdzający, że jest ekologiczny i zrównoważony, czyli wywiera ograniczony wpływ na środowisko naturalne. Certyfikacja ocenia budynki na podstawie wielu obiektywnych kryteriów oraz określonych parametrów technicznych, m.in. zastosowanych materiałów budowlanych, zużycia energii i wody, dostępu do transportu publicznego.

Poinformowano też, że w latach 1922-23 u zbiegu ulic Jasnej i Świętokrzyskiej wybudowano centralę PKO, którą następnie rozbudowano w 1930 roku. "Na miejscu piętrowej kamieniczki wzniesiono nowe skrzydło, a istniejącą część podwyższono" - czytamy. W latach 1938-1939 na rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej wzniesiono nowy gmach centrali, a tuż przed wybuchem II wojny światowej zburzono kamienicę przy Świętokrzyskiej 35, by przygotować plac budowy pod ostatni fragment siedziby banku. Budynek ten obecnie nie istnieje, został zniszczony w czasie wojny, a jego ruiny rozebrano w latach 60. "Budynek dawnej centrali PKO odbudowano dopiero w roku 1961 z przeznaczeniem na siedzibę Poczty Głównej. Kolejną własną siedzibę PKO zbudowano w 1998 roku przy ul. Puławskiej 15" - napisano.

Zaznaczono, że w ostatnich latach PKO BP inwestuje w modernizację swojej sieci, zmienia również lokalizację niektórych oddziałów na atrakcyjniejsze biznesowo, wprowadza hybrydowy model obsługi. "To efekt m.in. obserwowanego przez bank od kilku lat trendu odchodzenia klientów od tradycyjnych wizyt w oddziale na korzyść kanałów zdalnych - bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej oraz urządzeń samoobsługowych - bankomatów i wpłatomatów" - czytamy.

Wskazano, że w latach 2019-2021 bank zmodernizował lub przeniósł do nowej lokalizacji 105 placówek. Inwestuje również w nowe formy oddziałów, które spełniają wszystkie potrzeby klientów w jednym miejscu: doradztwo, sprzedaż, edukację i wsparcie w korzystaniu z kanałów zdalnych.

