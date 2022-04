Centralny Port Komunikacyjny będzie współpracował z Politechniką Gdańską

Centralny Port Komunikacyjny nawiązał współpracę z Politechniką Gdańską. Jak przekazała spółka w piątek w komunikacie, celem porozumienia jest m.in. stworzenie wspólnych projektów naukowych, badawczych i edukacyjnych.

Spółka CPK poinformowała, że w czwartek w gmachu Politechniki Gdańskiej podpisano umowę o współpracy między Centralnym Portem Komunikacyjnym a gdańską uczelnią techniczną. Jej celem jest stworzenie platformy między inwestorem a uczelnią oraz wymiana doświadczeń, wiedzy i potencjału oraz wspólne projekty naukowe, badawcze i edukacyjne.

"Centralny Port Komunikacyjny to obecnie największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce. Przedstawiliśmy studentom PG, jak przebiegają prace nad tym projektem, jednocześnie zachęcając ich do tego, żeby związali z nim swoje zawodowe życie. Mamy nadzieję, że współpraca z uczelnią pozwoli spółce CPK poszerzyć zaplecze badawczo-rozwojowe oraz będzie stymulować powstawanie nowych technologii, które pozytywnie wpłyną nie tylko na realizację projektu CPK, ale też konkurencyjność polskiej gospodarki" - powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu CPK Radosław Kantak.

W zakres współpracy między CPK i PG wchodzą m.in. wspólne projekty badawcze, naukowe i edukacyjne, przygotowywanie przez uczelnie prac badawczych na potrzeby projektu CPK oraz organizacja przez uczelnię dedykowanych studiów magisterskich i podyplomowych. Studenci będą mogli odbywać staże w spółce CPK, spółka będzie miała też możliwość zamawiania tematów prac semestralnych i dyplomowych. Ważnym elementem porozumienia będzie transfer wiedzy między CPK a PG, w tym konsultowanie i opracowywanie przez naukowców i inżynierów elementów składowych projektu - dodano.

"Od kilku lat PG posiada status uczelni badawczej, uzyskany w ramach ministerialnego programu +Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza+. Dzięki temu możemy stawiać jeszcze większy nacisk na wdrażanie innowacji i nowoczesnych rozwiązań m.in. w zakresie technologii cyfrowych, mobilności, ekologii, czy bezpieczeństwa. To dla nas ważne porozumienie, dające jednocześnie nowe możliwości rozwoju obydwu stronom. Nasza uczelnia zyska dostęp do perspektywicznego pracodawcy, zaś CPK do ważnego ośrodka naukowego, badawczego i świetnie przygotowującego kadry na potrzeby przemysłu i biznesu" - powiedział cytowany w komunikacie rektor PG prof. Krzysztof Wilde.

Podpisanie porozumienia pomiędzy spółką CPK i Politechniką Gdańską odbyło się podczas wydarzenia "CPK Day". W ramach "CPK Day" studenci uczestniczyli w wykładach i debatach przybliżających działalność CPK; dowiedzieli się również,- w jaki sposób można podjąć współpracę ze spółką.

To już szóste porozumienie, które w ostatnim czasie spółka CPK podpisała z ośrodkiem naukowo-badawczym. Wcześniej umowy zostały zawarte z Politechniką Warszawską, Siecią Badawczą Łukasiewicz, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uczelnią Łazarskiego i Politechniką Łódzką.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma na celu zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu, na obszarze ok. 3 tys. ha i w odległości 37 km na zachód od Warszawy, ma powstać Port Lotniczy Solidarność. Drugim elementem inwestycji jest węzeł kolejowy w bezpośredniej bliskości portu lotniczego oraz sieć linii na terenie całego kraju, które mają umożliwić przejazdy między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie poniżej 2,5 godz.

