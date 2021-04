Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF przygotowuje się na zwiększoną liczbę postępowań

Trwają prace nad przygotowaniem mediatorów Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF do prowadzenia zwiększonej liczby postępowań mediacyjnych dotyczących m. in. kredytów „frankowych” - poinformowała w czwartek Komisja.

Według KNF, przygotowania te obejmują szereg działań, w tym w szczególności wyposażenie mediatorów w najbardziej aktualną wiedzę na temat kierunków orzeczeń dotyczących sporów z obszaru tzw. kredytów frankowych.

"Prowadzimy także rekrutację mającą na celu zwiększenie liczby mediatorów" - poinformowała p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Prawno-Regulacyjnym oraz Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie KNF Agata Tupaj-Cholewa.

Jak przypomniała Komisja, Sąd Polubowny przy KNF to miejsce prowadzenia mediacji także w sprawach umów o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska. Regulamin Sądu został w ostatnim czasie dostosowany do ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa. "Położony został duży nacisk na ułatwienie prowadzenia mediacji zdalnych przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość" - zaznaczyła Agata Tupaj-Cholewa.

Jak podkreśla KNF, mediacja to szybkie i efektywne rozwiązanie sporu, bez ryzyka pogorszenia sytuacji stron. "Jest to tanie rozwiązanie, strony nie ponoszą kosztu wynagrodzenia mediatora. Strony ustalają wspólnie z mediatorem zasady i warunki prowadzonych rozmów, mają rzeczywisty wpływ na rozwiązanie sporu. Formalności w mediacji ograniczone są do minimum, strony decydują o rodzaju spotkań, czasie ich trwania, sposobie zakończenia sporu" - wskazuje Dyrektor Departamentu Praktyk Rynkowych w Urzędzie KNF Agnieszka Kowalska.

"Dzięki mediacji instytucja finansowa może zaprezentować prokonsumencką postawę. Co ważne - ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd powszechny, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym" - dodaje.

Jak przypomniała Komisja, w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF rozwiązywane są spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. Mediacje prowadzone są na podstawie umowy o mediację lub postanowienia sądu. Gdy strony nie zawarły umowy o mediację, możliwe jest skierowanie przez jedną ze stron wniosku dotyczącego zgody na nią. Sekretarz Sądu Polubownego przy KNF przedstawia propozycję drugiej stronie sporu, a następnie informuje wnioskodawcę o jej decyzji. Po uiszczeniu opłaty za mediację sprawa trafia do mediatora, który uzgadnia ze stronami sposób prowadzenia rozmów. W przypadku porozumienia, zawierana jest ugoda. Po zawarciu ugody strony mogą również złożyć wniosek do sądu powszechnego o zatwierdzenie ugody zawartej przed sądem polubownym.

