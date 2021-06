Centrum Pieniądza NBP w teledysku Ekipy i Roksany Węgiel

We wnętrzach Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego zrobiono zdjęcia do teledysku Ekipy i Roksany Węgiel "Napad na bank". W klipie “występuje” sala Skarbiec - poinformował w środę bank centralny.

Teledysk można zobaczyć m.in. w serwisie Youtube, gdzie ma już ponad 5 mln wyświetleń.

W teledysku można w nim zobaczyć ujęcia przedskarbca, masywnych drzwi wejściowych do przestrzeni skarbcowej, skrytek depozytowych stanowiących ekspozycję, czy nowoczesnego zejścia, gdzie, jak informuje NBP, uwagę przyciągają sceny z wykorzystaniem emitowanych przez lasery czerwonych linii.

Dodano, że "klimatu dodają wnętrzom zastosowane efekty scenografii - kłęby pary, rozbłyski i gra świateł".

Jak informuje bank centralny, Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka jest jedyną w swoim rodzaju interaktywną placówką edukacyjno-wystawienniczą. Licząca ponad 2000 m kwadratowych powierzchni i podzielona na 16 sal tematycznych multimedialna ekspozycja opowiada historię pieniądza, wyjaśnia rolę banków centralnych, znaczenie procesów ekonomicznych oraz zasady inwestowania - wszystko w nowoczesny i atrakcyjny sposób.

Spośród atrakcji NBP wymienia skarbiec ze sztabą złota, bankowóz, cenne polskie numizmaty - w tym denar Bolesława Chrobrego - oraz złote monety z całego świata. Goście Centrum Pieniądza NBP dowiedzą się także, jak działa rynek kapitałowy oraz bank centralny. Można zobaczyć jak powstaje pieniądz, jak działa bankomat i karta kredytowa.

NBP zaprasza do Centrum Pieniądza NBP w Warszawie, które jest otwarte od wtorku do niedzieli. Wstęp do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka jest bezpłatny. Rezerwacje wizyt dla grup szkolnych i grup zorganizowanych są prowadzone wyłącznie online. Wizyty indywidualne nie wymagają rezerwacji. Więcej informacji na www.cpnbp.pl.

