Centrum Projektów Badawczych UE: 750 firm skorzystało z usług doradców ds. innowacji

750 przedsiębiorstw skorzystało od 2019 r. z usług bezpłatnych doradców innowacyjnych, którzy pomagali firmom opracować i wdrożyć nowe produkty - przekazała szefowa Centrum Projektów Badawczych UE Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

Jak wynika z danych Centrum Projektów Badawczych UE, wśród wypracowanych innowacji znalazły się m.in. domy na wodzie (tzw. houseboaty), recykling produktów OZE (np. łopat wiatraków), system do zdalnego zarządzania ruchem samochodów trasowych (TIR-ów) w portach czy terminalach, czy też opracowanie nowej formuły produkcji pieczywa bez sztucznych dodatków i konserwantów.

Produkty te - jak wskazała kierująca CPB UE Katarzyna Walczyk-Matuszyk - powstały dzięki rządowemu programowi Innovation Coach. Jego celem jest zwiększenie liczby polskich firm prowadzących prace badawczo-rozwojowe (wspólnie z naukowcami) i wdrożenie nowych rozwiązań, które uatrakcyjnią ofertę polskiego rynku, ale też umożliwią przedsiębiorcom ekspansję zagraniczną. Program powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a jego wdrażaniem zajmuje się Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Według szefowej CPB UE kluczową rolę w realizacji Innovation Coach odgrywają eksperci, którzy pokazują firmom, jak zaangażować się w prace nad innowacjami, a co najważniejsze - podkreśliła - pomagają w planowaniu działań badawczo rozwojowych. Udział w projekcie może wziąć każdy przedsiębiorca zarejestrowany w Polsce, który nie wdrażał jeszcze innowacji i wyraża chęć rozwoju w tym kierunku. Program - jak przekazała Walczyk-Matuszyk - jest w stanie pomóc również tym, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanego pomysłu na takie działania.

"Często trafiają do nas przedsiębiorcy, którzy mają obawy, czy na pewno ich branża nadaje się do wdrażania innowacji, a także czy ich firma poradzi sobie z realizacją pomysłu. Z doświadczenia jednak wiem, że konsultacje z ekspertem mogą rozwiać wszelkie wątpliwości" - powiedziała szefowa CPB UE.

Dodała, że w Innovation Coach przedsiębiorcom pomagają eksperci z bardzo różnych obszarów, m.in.: biotechnologii, zagadnień spożywczych, żeglugi, IT czy strategii i zarządzania innowacją. "Często też współpracujemy z instytutami badawczymi, co dodatkowo rozszerza nasze perspektywy i pozwala osadzić pomysł w rzeczywiści" - wyjaśniła Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

Z danych CPB UE wynika, że w projekcie realizowanym od 2019 roku z usług doradców innowacyjnych skorzystało 750 firm - najwięcej w województwach: mazowieckim (150), małopolskim (82), wielkopolskim (77), dolnośląskim (61) i śląskim (57). Najmniej było ich w województwach: lubuskim (20), warmińsko-mazurskim (21), opolskim (23).

Z Innovation Coach może skorzystać przedsiębiorstwo, które spełnia wszystkie trzy wymagania: jest zarejestrowana w Polsce, nie ma doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych w zakresie B+R+I, planuje wdrożenie innowacji produktowej/procesowej przy wsparciu środków publicznych.

Jak wynika z danych GUS za lata 2018-2020 (publikacja 31 stycznia 2022 r.), na wdrażanie działań innowacyjnych decydowała się co trzecia polska firma. W sektorze usług było to 33 proc. przedsiębiorstw, a w sektorze przemysłowym 36,7 proc. W segmencie firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników innowacje wprowadza 29,7 proc. w sektorze usługowym oraz 30,2 proc. z sektora przemysłowego.

