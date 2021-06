Centrum Sztuki Archidiecezji Katowickiej – w dawnej drukarni

Pomieszczenia dawnej drukarni stały się przestrzenią wystawienniczą dla kilkuset obrazów, rzeźb i innych dzieł sztuki współczesnej. W czwartek Galeria „W drukarni”, wraz z Muzeum Archidiecezjalnym tworząca Centrum Sztuki Archidiecezji Katowickiej, rozpoczęła działalność.

"Jeszcze kilka lat temu z impetem pracowały tu maszyny drukarskie. To tu do życia budziły się kolejne publikacje Księgarni św. Jacka. Dziś to miejsce - dotychczas serce sztuki drukowanej - po restrukturyzacji księgarni zmienia swój charakter, ale nie cel. Nadal ma być strefą wyrażania tego, co drzemie w człowieku. Tym razem ma służyć ukazaniu piękna i wrażliwości ludzkiej duszy, wyrażonej nie tylko pędzlem" - wyjaśniają pomysłodawcy galerii zlokalizowanej w postindustrialnych wnętrzach.

Muzeum powstało w katowickim budynku przy ul. Wita Stwosza 11, gdzie mieści się też siedziba redakcji Gościa Niedzielnego, Radia eM, Małego Gościa oraz Wydawnictwa Księgarnia św. Jacka. W galerii zgromadzono dzieła artystów: malarzy, rzeźbiarzy i twórców szeroko pojętego art.

W czwartek, podczas oficjalnej inauguracji galerii, miejsce pobłogosławił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Jak ocenił, postindustrialna przestrzeń została dobrze wykorzystana.

"Chcieliśmy tę przestrzeń, wybudowaną kiedyś staraniem całej archidiecezji, wypełnić nową treścią. Treść sztuki, nie tylko sakralnej, malarstwa, rzeźby, nadaje jej nowy język. Kiedyś tutaj produkowano słowo w postaci książek i wydawnictw - teraz jest spotkanie z obrazem, które też przemawia i przekazuje wartości; może inspirować" - mówił podczas inauguracji arcybiskup.

Prezentowane zbiory w dużej mierze opierają się na dziełach sztuki zgromadzonych w galerii założonej w 1985 r. przez Bożenę i Jana Kukuczków w Istebnej. Przez lata ich kolekcja wzbogacała się o kolejne dzieła artystów polskich i zagranicznych.

"Widzimy tu różnorodność postaw twórczych, warsztatów, indywidualności - dzieła tchnące pięknem, których nie da się zdefiniować ani zaszufladkować, bo są potrzebą na co dzień do rozbudzania wyobraźni, prowokowania do refleksji z uwrażliwianiem na piękno natury" - opisywał kolekcję Kukuczków malarz Stanisław Mazuś, którego obrazy również można zobaczyć w katowickiej galerii.

Galeria uzupełnia zbiory Muzeum Archidiecezjalnego, dla którego postindustrialne pomieszczenia stały się nową siedzibą. Miłośnicy sztuki mogą podziwiać tam m.in. takie dzieła jak: "Przekazanie kluczy św. Piotrowi" (szkic Rafaela Santi) czy "Pieta z Ruptawy", a także współczesną sztukę sakralną.

Pomysł stworzenia katowickiej przestrzeni wystawienniczej zrodził się w 2019 r. Od tego momentu rozpoczęto starania o współpracę z artystami szerokiego wachlarza stylów, form i wrażliwości. W galerii zgromadzono ponad 700 obrazów i rzeźb artystów krajowych i zagranicznych, zaś w salach muzealnych można podziwiać zbiory Muzeum Archidiecezjalnego.

"To tu, w zamyśle autorów galerii, dochodzi do swoistego spotkania sacrum i profanum, sztuki religijnej i kościelnej - podwalin europejskiej art - z tą pozareligijną, tworzoną przez wieki, aż po współczesną" - tłumaczą autorzy koncepcji artystycznej placówki, zapewniając, że "w jej murach nie ma ograniczeń tematycznych czy czasowych".

Galeria gromadzi dzieła m.in. Stanisława Chomiczewskiego, Bogumiła Burzyńskiego, Stanisława Mazusia, Krzysztofa Rapsy, Zygmunta Brachmańskiego, Ernesta Zawady, Wacława Jagielskiego, Jana Żyrka, Jana Wałacha czy Ludwika Konarzewskiego. Uwagę zwracają cykle obrazów, np. "Legendy Beskidu Śląskiego", "Błogosławieni i święci kapłani z terenu Śląska", "Harnasie", "Beskidzkie kapliczki" czy "Himalaiści".

W Centrum znajduje się też przestrzeń z obrazami i dziełami sztuki użytkowej przeznaczonymi na sprzedaż. W zamyśle pomysłodawców, nowa galeria ma być miejscem wernisaży, spotkań, konferencji i rozmaitych wydarzeń, związanych nie tylko z szeroką pojętą sztuką.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl