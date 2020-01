Ceny Bitcoina rosną mimo epidemii koronawirusa

Podczas gdy wartość innych aktywów spadają w obliczu epidemii koronawirusa ceny bitcoina i innych kryptowalut idą w górę. W wtorek wycena najpopularniejszego tokena przekroczyła 9,1 tys. USD w największym wyżu do listopada - podała agencja Bloomberga.

We wtorek cena bitcoina wzrosła nawet do 9142 USD. Inne tokeny także zyskiwały na wartości, co Bloomberg ilustruje wzrostem autorskiego indeksu Galaxy Crypto Index, który umocnił się o 1,7 proc. w ponad dwumiesięcznym wyżu.

Wzrosty wycen kryptowalut przychodzą po tym jak w zeszłym tygodniu tokeny gorzej radziły sobie na giełdach - eksperci wskazywali wtedy, że chińskie Święto Wiosny może spowodować spowolnienie wymian.

Dobre wyniki kryptowalut, zdaniem Bloomberga, mogą wskazywać, że tokeny zyskały status bezpiecznej przystani inwestycyjnej, w czasie gdy przedsiębiorcy rezygnują z ryzykownych ruchów w obliczu epidemii koronawirusa.

"Fundusze hedgingowe bez ustalonych stanowisk co do przyszłości bitcoina mogą szukać szansy w obecnych wahaniach na tym rynku" - ocenił analityk JPMorgan Chase Nikolaos Panigirtzoglou.

Bloomberg przypomniał, że bitcoin znany jest ze znaczących wahań cen w tym ogromnego wzrostu pod koniec 2017 r. do ok. 19 tys. USD i znaczącego spadku po tym okresie. Tylko w 2019 r. token rozpoczął rok w cenie ok. 3 tys. USD, by w czerwcu wzrosnąć do 14 tys. dolarów, a następnie spaść do 7,1 tys. USD w grudniu.