Ceny gazu na europejskim rynku spadają o kilkanaście procent

Ceny gazu w holenderskim hubie TTF spadły w poniedziałek o kilkanaście procent. Nadal jednak pozostają na poziomie 300 euro za MWh.

Ceny gazu z dostawą we wrześniu spadły o 17 proc., do 280 euro za MWh. Kontrakty październikowe straciły prawie 15 proc., spadając do 296 euro za MWh. Notowania gazu z dostawami w listopadzie i grudniu spadły o ponad 13 proc. i są w granicach 302 euro za MWh.

12-14 proc. spadki zanotowały kontrakty na pierwsze miesiące 2023 r. Gaz w nich kosztuje w granicach 290-300 euro za MWh.

