Ceny gazu w Europie spadają, ale nadal powyżej 120 euro

Cena gazu w piątek rano w holenderskim hubie TTF z dostawą w lipcu spadła o 1,1 proc., do 122,99 euro za MWh.

Wprawdzie w piątek kontrakty z dostawą w sierpniu spadają o 3,7 proc., do 119,4 proc., to już cena z dostawą w na trzeci kwartał nie zmieniła się i wynosi 122,50 euro za MWh.

W czwartek gaz w holenderskim hubie TTF mocno zdrożał z powodu ograniczenia dostaw gazociągiem Nord Stream 1. Kontrakty z dostawą w lipcu w ciągu dwóch dni podrożały o 60 proc., z nieco ponad 80 do ponad 130 euro za MWh.

W czwartek po południu wszystkie miesięczne i kwartalne z dostawą w 2022 r. były wyceniane na poziomie 133 euro za MWh, drożejąc w ciągu dwóch dni o 50-60 proc.

Gazprom wcześniej informował, że ogranicza przesył gazu przez Nord Stream 1 z powodu zmniejszenia mocy rosyjskiej tłoczni Portowa. Według rosyjskiego koncernu jedna ze sprężarek uległa awarii, jej producent Siemens zabrał urządzenie do naprawy do Kanady, ale nie może go zwrócić z powodu kanadyjskich sankcji. Z kolei inna sprężarka, również produkcji Siemensa, musiała być wyłączona z tego względu, że upłynął czas jej pracy między przeglądami.

"Uzasadnienie strony rosyjskiej jest po prostu pretekstem. Jest to oczywiście strategia mająca na celu tworzenie niepewności i podniesienie cen" - oświadczył w środę minister gospodarki i klimatu Niemiec Robert Habeck.

