Ceny miedzi na LME w Londynie mocno wzrosły

Na giełdzie metali LME w Londynie cena miedzi mocno wzrosła, a analitycy już mówią o możliwych 20.000 USD za tonę tego metalu. Miedź w dostawach 3-miesięcznych zdrożała o 1,6 proc. do 10.600 USD za tonę - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zyskuje 1,01 proc. do 4,8100 USD za funt.

Analitycy wskazują, że ryzyka związane z podażą surowców i rosnący popyt na świecie na nie napędzają na rynkach silne wzrosty cen, a to z kolei podsyca globalne obawy o inflację na całym świecie.

Ceny towarów - od miedzi po kukurydzę - rosną w bardzo szybkim tempie, a globalne ożywienie gospodarcze nabiera coraz szybszego tempa.

Banki prognozują jeszcze wyższe ceny miedzi, ponieważ zapotrzebowanie na ten metal na świecie znacznie przewyższa jej dostawy.

Analitycy Oversea-Chinese Banking Corp. spodziewają się wzrostu cen miedzi do 12.000 USD za tonę w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy, a eksperci Bank of America Corp. wskazują, że jeśli złom miedzi nie wypełni luki podażowej w nadchodzących latach, to ceny tego metalu mogą wzrosnąć do 20.000 USD za tonę.

"Rekordowe wzrosty cen metali to prawdopodobnie dopiero początek" - ocenia ekonomista OSBC Howie Lee w notatce rynkowej.

"Chociaż ograniczenia podaży odegrały swoją rolę, to istnieje prawdziwy popyt zarówno na rudę miedzi, jak i na rudy żelaza, napędzany przez Chiny i postępującą +zieloną rewolucję+" - dodaje.

W poniedziałek w trakcie sesji miedź na LME osiągnęła rekord: 10.747 USD za tonę.

Na zakończenie wtorkowej sesji na LME miedź zwyżkowała o 78 USD do 10.460 USD.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl