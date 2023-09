Ceny miedzi na LME w Londynie nieznacznie niższe

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie nieznacznie zniżkują. Metal na LME jest wyceniany niżej wobec 8.091,00 USD za tonę notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,6405 USD za funt i traci 0,23 proc.

Inwestorzy analizują doniesienia z Peru, gdzie premier Alberto Otarola obiecał utrzymać kontrolę nad niepokojami społecznymi w kraju, aby umożliwić kopalniom miedzi dalszą produkcję i utorować drogę dla dalszych inwestycji niezbędnych do utrzymania przez Peru statusu kraju - drugiego co do wielkości na świecie producenta miedzi.

"Rząd będzie bronił Peru przed bezprawiem i wyniszczającymi protestami, które wybuchły pod koniec ub. roku po obaleniu poprzedniego prezydenta Pedro Castillo" - powiedział Otarola.

Blokady, które zakłócały transport miedzi i dostawy tego metalu z kopalń pod koniec ub. roku i na początku 2023 r. zostały przez władze na razie usunięte.

Produkcja miedzi przez Peru ma wynieść w tym roku 2,6 mln ton wobec 2,4 mln ton w 2022 r.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME straciła 54 USD do 8.091,00 USD za tonę.