Ceny miedzi na LME w Londynie odbijają się z 3-tygodniowego minimum

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie odbijają się z 3-tygodniowego minimum. Miedź na LME jest wyceniana wyżej o 0,6 proc. - po 8.294,00 USD za tonę - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,7690 USD za funt i zyskuje 1,41 proc.

Miedź odbija się z najniżzych notowań od 3 tygodni w reakcji na osłabienie kursu dolara, co powoduje, że towary wyceniane w amerykańskiej walucie stają się tańsze dla posiadaczy innych walut.

Rynek czeka na sezonowy, jesienny wyższy popyt na metale bazowe w Chinach, gdzie o tej porze roku nasilają się prace w sektorze budowlanym i produkcyjnym.

"Czas pokarze jednak, czy stanie się to w tym roku w obliczu spowolnienia gospodarczego w Chinach i osłabienia na krajowym rynku nieruchomości" - oceniają analitycy.

Miedź w składach metali na giełdzie w Szanghaju zanotowała wzrost zapasów, a to stanowi negatywny sygnał, co do popytu na metale przemysłowe.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME straciła 78 USD do 8.242,00 USD za tonę.

