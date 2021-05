Ceny miedzi na LME w Londynie spadają

Na giełdzie metali LME w Londynie cena miedzi spada w reakcji na obawy inwestorów o rosnącą inflację, która może zakłócić proces ożywienia gospodarczego. Miedź w dostawach 3-miesięcznych tanieje o 0,3 proc. do 10.415 USD za tonę - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź traci 0,06 proc. do 4,7325 USD za funt.

Na rynkach rosną obawy o inflację po tym, jak w USA ceny konsumpcyjne wzrosły w kwietniu najmocniej od 2009 r.

Z kolei Chiny wyraziły swoje obawy o gwałtownie rosnące ceny surowców, a premier tego kraju Li Keqiang ponagla, aby skutecznie poradzić sobie z wpływem wysokich cen towarów.

"Ostatnie wzrosty cen miedzi nieco przyhamowały, bo ponownie pojawiają się obawy o inflację, a to może spowodować zacieśnienie polityki monetarnej przez banki" - piszą w raporcie rynkowym analitycy Shanghai Metals Market.

Tymczasem analitycy Citigroup Inc. prognozują, że do września cena miedzi wzrośnie do 12.000 USD za tonę, bo popyt na ten metal w Chinach osiągnie szczyt, a reszta światowej gospodarki notuje ożywienie gospodarcze.

Z kolei eksperci Bank of America Corp. uważają, że w nadchodzących latach ceny miedzi mogą wzrosnąć do 20.000 USD za tonę.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź zniżkowała o 14 USD do 10.446 USD.

W poniedziałek w trakcie sesji miedź na LME osiągnęła rekord: 10.747 USD za tonę.

