Ceny miedzi w Londynie i Nowym Jorku spadają

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie tanieje - to już 12. dzień zniżek - rynki miedzi nie widziały do tej pory tak długiej serii spadków cen tego metalu. Miedź w dostawach 3-miesięcznych traci 0,7 proc. do 5.601,00 USD za tonę - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku metal zniżkuje o 1,0 proc. do 2,5285 USD za funt.

Analitycy oceniają, że inwestorzy na rynkach miedzi mogli przeszacować wpływ koronawirusa na popyt na ten metal powodując, że jego ceny mocno spadają.

Tymczasem według oficjalnych danych narodowej komisji zdrowia w Chinach najnowszy bilans ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrósł do 170, a ponad 7,7 tys. osób jest zakażonych.

W różnych krajach na świecie odnotowano łącznie dziesiątki przypadków zakażenia koronawirusem.

Linie lotniczne na całym świecie zawieszają coraz więcej lotów do Chin. Zaostrzono warunki na przejściach granicznych w tym kraju.

Władze Chin mogą podjąć działania w celu złagodzenia negatywnych skutków, jakie wywołuje w tym kraju epidemia koronawirusa. Bank centralny musi utrzymać wystarczającą płynność na rynkach, a rząd prawdopodobnie zwiększy wydatki.

Miedź na LME staniała podczas poprzedniej sesji o 62 USD, czyli 1,1 proc., do 5.641,00 USD/t.