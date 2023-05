Ceny miedzi w Londynie spadają; limit zadłużenia USA i popyt w centrum uwagi

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie spadają, a inwestorzy oceniają sytuację popytową na rynku oraz stan negocjacji ws. limitu zadłużenia USA. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 1 proc. - po 8.046 USD za tonę.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,6873 USD za funt i zniżkuje o 1,2 proc.

Cena spot miedzi w poniedziałek była niższa o blisko 66 USD za tonę w stosunku do trzymiesięcznych kontraktów futures na Londyńskiej Giełdzie Metali. Spread ten wskazuje, że rynek znajduje się w jego najszerszym contango od 1994 r., kiedy kontrakty futures są sprzedawane z premią w stosunku do ceny spot. Nietypowa sytuacja, w której bieżąca cena surowca jest niższa od przyszłej, a kontrakty wygasające później są droższe niż te o wcześniejszym rozliczeniu, nosi miano contango.

Poszerzanie się spreadu następuje po tym, jak cena miedzi spadła do najniższego poziomu od sześciu miesięcy w zeszłym tygodniu, podczas gdy narastają obawy przed globalną recesją, a organizacja azjatyckich producentów metali wezwała do ostrożności co do perspektyw dla popytu na miedź w Chinach. Zapasy magazynowe LME prawie się podwoiły w ciągu ostatniego miesiąca, przy zacieśnianiu polityki monetarnej w USA i rozczarowującym ożywieniu popytu w Chinach.

Według Wei Lai, analityka Tianfeng Futures, szerokie contango na rynku miedzi świadczy o słabnącym popycie związanym z globalną produkcją przemysłową.

"Podczas, gdy chińskie działania mające na celu uzupełnienie zapasów mogą wspierać ceny miedzi w krótkim okresie, istnieje więcej zagrożeń spadkowych" - powiedział.

Spadek cen wywołał już pewną reakcję popytową ze strony Chin, czołowego producenta i konsumenta metalu.

Według Jia Zhenga, handlowca z Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management, okienko arbitrażowe dla importu miedzi do Chin właśnie się otworzyło po tym, jak handlowcy i użytkownicy końcowi zwiększyli zakupy. To okno, które sprawia, że eksport metalu do Chin jest opłacalny, ma było zamknięte przez większą część tego roku.

Na rynkach rośnie niepokój, że Stany Zjednoczone staną na krawędzi niewypłacalności. Prezydent USA Joe Biden i przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu USA Kevin McCarthy nie byli w stanie w poniedziałek dojść do porozumienia w sprawie podwyższenia pułapu zadłużenia rządu USA wynoszącego 31,4 bilionów dolarów na 10 dni przed możliwą niewypłacalnością, ale obiecali, że będą dalej rozmawiać. Potencjalna umowa musiałaby zostać wcześniej zatwierdzona przez Kongres USA.

Biden i McCarthy zgodzili się co do tego, że bankructwo USA nie wchodzi w grę. McCarthy powiedział po spotkaniu, że było ono produktywne i profesjonalne. Dodał, że spodziewa się odbywać codziennie rozmowę z Bidenem, dopóki umowa nie zostanie zawarta.

"Wznowienie negocjacji w sprawie pułapu zadłużenia wzbudziło pewne nadzieje, pomimo wyraźnych zagrożeń związanych z brawurą i przerzucaniem winy na siebie nawzajem przez polityków" - powiedział ekonomista Mizuho, Vishnu Varathan.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME cena miedzi spadła o 1,75 proc. do 8.127,50 USD za tonę.

