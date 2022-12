Ceny mieszkań maleją, więc deweloperzy wstrzymują sprzedaż

Ceny mieszkań spadają, ale nie „na łeb na szyję”. Deweloperzy szukają sposobów na ucieczkę od utraty wartości ich lokali - komentuje Mirosław Król, analityk rynku nieruchomości.

W grudniu 2022 roku ceny mieszkań zmalały w 14 z 16 miast wojewódzkich.

Na rynku trwa wielkie wyczekiwanie. Właściciele mieszkań i deweloperzy czekają na odwrócenie złej koniunktury.

Deweloperzy, nie chcąc tracić usuwają ofertę atrakcyjnych lokalizacji, np. na najwyższych piętrach czy apartamentów premium, czekają, aż skończą się obniżki cen.

Jak wskazuje Mirosław Król, ceny mieszkań spadają i w najbliższym czasie można spodziewać się jeszcze korekty cenowej w dół zarówno na rynku deweloperskim, jak i wtórnym.

- Jeżeli jednak ktoś liczy, że ceny polecą na łeb na szyję i będzie można kupować lokale za pół ceny to niestety się nie doczeka - mówi analityk rynku nieruchomości.

Przyznaje jednak, że jest kilka symptomów wskazujących, iż rynek deweloperski przechodzi kryzys.

- Wiele inwestycji zwolniło, inwestorzy liczą na to, że tendencja się odwróci i za kilka miesięcy znowu sprzedaż mieszkań ruszy. Dlatego deweloperom zależy, by inwestycje toczyły się wolniej, co pozwala na utrzymanie ceny metra kwadratowego - komentuje.

Według ostatnich statystyk w grudniu 2022 roku ceny mieszkań minimalnie spadły w 14 z 16 miast wojewódzkich. To najpoważniejszy spadek od ponad dekady. W ostatnich latach obserwowaliśmy tylko wzrosty cen mieszkań – często galopujące. Co ważne, spadek cen jest widoczny w porównaniu z cenami sprzed pół roku. Rok do roku nadal widzimy wzrosty, tyle że ich tempo jest mniejsze.

- Na rynku trwa wielkie wyczekiwanie. Właściciele mieszkań i deweloperzy czekają na odwrócenie złej koniunktury, a kupujący liczą na dalsze spadki cen. Korekta wynosi obecnie około 5 proc. W żadnym mieście nie odnotowano jeszcze dwucyfrowego spadku cen i nie nastąpi to raczej w najbliższym czasie - przyznaje Mirosław Król.

Zwraca uwagę, że w ostatnim kwartale w Szczecinie spadek cen na rynku pierwotnym wyniósł 6 proc., w Krakowie i Poznaniu po 4 proc., a w Warszawie o symboliczny jeden procent. Wyraźnie spadły ceny w Częstochowie, tutaj wskaźnik jest najwyższy w Polsce i dobija do 8 proc.

Jak dodaje Mirosław Król, trudniejszą sytuację mają osoby sprzedające mieszkania na rynku wtórnym. Tutaj spadek cen jest większy, a klienci są bardziej skłonni do negocjacji. Poza tym klienci obawiając się wzrostów kosztów remontów i odświeżenia mieszkania zwykle nie decydują się na mieszkania wybrakowane lub takie, które wymagają wielkich inwestycji.

- Mieszkania do remontu czy słabo zlokalizowane są w tym momencie niemal niesprzedawalne - mówi Mirosław Król. - Właściciele mieszkań, którzy chcą je szybko sprzedać zwykle zgadzają się na upusty. W dzisiejszych czasach pustostan to generator strat. Trudno go wynająć, a jednocześnie trzeba opłacać czynsz i część opłat energetycznych - dodaje.

Deweloperzy wstrzymują sprzedaż mieszkań premium, bo nie chcą obniżać cen

Deweloperzy starają się szukać sposobów na poprawę wyników sprzedaży. Na rynku pojawia się coraz więcej promocji czy ofert specjalnych. Eksperci zwracają uwagę, że w roku 2022 pierwszy raz w historii wiele firm zdecydowało się na zaprezentowanie oferty specjalnej na Black Friday. To jednak nie koniec zmian.

- Wielu deweloperów spowalnia swoje inwestycje, by poczekać na lepszą koniunkturę. Inni dywersyfikują działalność i zaczynają wynajmować mieszkania, które wcześniej były na sprzedaż. Taka sytuacja masowo ma miejsce w Poznaniu, Wrocławiu czy miastach typowo akademickich. To dla dewelopera szansa na przeczekanie gorszego czasu, zarobek i nie sprzedawanie mieszkania poniżej założeń finansowych - dodaje Mirosław Król.

- Widzimy także, że wiele mieszkań zniknęło z rynku. Deweloperzy nie chcąc tracić usuwają ofertę atrakcyjnych lokalizacji np. na najwyższych piętrach czy apartamentów premium czekając, aż skończą się spadki cen - mówi Mirosław Król.

