Ceny mogą rosnąć wolniej - coraz więcej na to wskazuje

Wskaźnik Przyszłej Inflacji, WPI, szacowany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych po raz pierwszy w sierpniu tego rok nieznacznie się obniżył. Spadł zaledwie o 0,7 procent w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Z badania sondażowego wynika, że rośnie odsetek konsumentów i przedstawicieli przedsiębiorstw oczekujących stabilizacji poziomu cen.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 roku po raz pierwszy od 2 lat nieznacznie obniżył się. Z badań ankietowych przeprowadzonych przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BICE) wynika, że spadł o 0,7 procent w stosunku do wartości sprzed miesiąca.

Niewiele wobec dotychczasowych znaczących wzrostów i możliwości ponownego nasilenia presji inflacyjnej jesienią tego roku. Niemniej pojawiają się czynniki, które w najbliższych miesiącach mogą stabilizować wzrost cen.

Ceny surowców ustabilizują inflację

Przede wszystkim dotyczy to cen surowców na światowych rynkach, które uległy stabilizacji, a niektóre nawet spadły do poziomów niższych sprzed agresji rosyjskiej na Ukrainę. Poza tym w oczywisty sposób dostrzegany jest spadek popytu ponieważ aktywność gospodarcza uległa schłodzeniu. Zmniejsza to presję popytową na wzrosty cen.

Po trzecie i to wydaje się równie ważne w ujęciu statystycznym pojawi się niebawem efekt wysokiej bazy. Pamiętajmy, że to właśnie przed rokiem na przełomie sierpnia i września pierwszy raz od wielu lat w Polsce inflacja zaczęła być zauważalna i wyniosła po wyłączeniu cen żywności i energii 4,2 procent, Wskaźnik CPI był na poziomie 5,9 procent.

- Mamy do czynienia z zagrożeniami i są to czynniki wewnętrzne związane z polityką gospodarczą proponowanym wsparciem antyinflacyjnym, wakacjami kredytowymi dla posiadaczy kredytów hipotecznych. Mamy chaotyczną polityką energetyczną i zmonopolizowaną branżę paliwowo-energetyczną oraz agresywna politykę wobec Unii Europejskiej odcinającą nas od środków Krajowego Planu Odbudowy. Najsilniejszy wpływ na spadek wskaźnika WPI miało wyraźne ograniczenie oczekiwań inflacyjnych wyrażane przez przedstawicieli firm i konsumentów - czytamy w omówieniu badań ankietowych przygotowanych przez BICE

Konsumenci od czterech miesięcy spodziewają się niższego wzrostu cen

Konsumenci od czterech miesięcy spodziewają się niższego wzrostu cen. Nadal jednak 90 procent respondentów uważa, że ceny będą rosły. Przybywa jednak ankietowanych wśród przedstawicieli przedsiębiorstw i dzieje się tak od trzech miesięcy, którzy oczekują nawet zmniejszenia się poziomu inflacji.

W tym czasie przewaga firm planujących podwyżki cen swoich wyrobów nad tymi, którzy opowiadają się za ich redukcja sięga 26 procent, a dla porównania w kwietniu to było aż 42 procent. Nie da się jednak ukryć, że w ciągu ostatnich miesięcy notowane wzrosty cen były w wielu przypadkach tak duże, że można mówić o natrafieniu na barierę popytową. Oszczędzamy ponieważ wzrosły raty kredytowe, ceny energii elektrycznej i gazu oraz mieszkania są znacząco wyższe niż jeszcze to było wiosną tego roku. Spadają wydatki konsumpcyjne co zwiększa presję konkurencyjna na rynku i powstrzymuje producentów od kolejnych podwyżek cen.

Przemysł zwalnia wpływa na stabilizację cen

Ważnym sygnałem, który bardzo czytelnie pojawił się w wynikach badań BICE jest wykorzystanie mocy produkcyjnych w drugim kwartale 2022 roku. Nieznacznie, ale jednak zmniejszyło się ono wobec I kwartału tego roku co jest wyrazem słabnącej aktywności produkcyjnej firm, a w konsekwencji przeciwdziała ewentualnym podwyżkom cen.

Jest to jednak także czytelny sygnał, że polska gospodarka powoli wyhamowuje i można się spodziewać, że w najbliższych kwartałach pojawią się oznaki spowolnienia wzrostu. Warto przy tym pamiętać, że w ostatnich latach siłą rozwojową były dwa elementy czyli konsumpcja wewnętrzna oraz eksport. Właśnie te dwa czynniki prorozwojowe obecnie nie dają pozytywnych sygnałów.

