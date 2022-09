Ceny najmu bardzo mocno w górę. W niektórych miastach o połowę

Dotej pory ceny najczęściej rosły o parę procent w okresie od sierpnia do października. Był to efekt powrotu studentów na uczelnie. Ale w 2022 sytuacja jest zupełnie inna, a ceny rosną już od lutego. W niektórych miastach wzrosły w rok o prawie połowę - podaje Domiporta.pl.

Jak wskazuje Bartłomiej Baranowski z Domiporta.pl, po wybuchu wojny w Ukrainie do Polski w krótkim czasie przyjechało parę milionów obywateli tego kraju i zajęli dużą część mieszkań na wynajem. Często te o niskim czynszu.

- Nic więc dziwnego, że w parę miesięcy liczba mieszkań dostępnych na rynku szybko się zmniejszyła. W Warszawie jest to nawet o 70 proc. mniej lokali na wynajem niż jeszcze rok wcześniej, choć średnia wśród analizowanych miast, według danych serwisu Domiporta.pl, wynosi ok. -45 proc. – wskazuje Bartłomiej Baranowski.

- W całej Polsce mamy dziś ofertę o 30-40 proc. niższą niż rok temu. Powoli się ona odbudowuje, ale to trwać będzie dużo dłużej niż kilka miesięcy. Wyjątkiem jest Gdańsk, gdzie w ostatnich miesiącach na rynek trafiło bardzo dużo świeżo wybudowanych mieszkań kupowanych inwestycyjnie - dodaje Bartłomiej Baranowski.

Ale brak wolnych mieszkań to nie jedyny problem. Właściciele mieszkań oraz najemcy wydają na utrzymanie lokali coraz więcej. To oczywiście kwestia rosnącej inflacji (której ostatni poziom wynosi 16,1 proc.), ale dopiero po wyszczególnieniu widać, z jakimi wzrostami zmagają się osoby prowadzące gospodarstwa domowe.

Nic więc dziwnego, że właściciele mieszkań inwestycyjnych kupionych na kredyt szybko podnieśli ceny, by zminimalizować sobie straty wynikające ze wzrostu rat. Na obecną wysoką średnią kwotę najmu wpływa jeszcze jeden czynnik.

W efekcie ceny w niektórych miastach wzrosły w rok o prawie połowę

- We Wrocławiu średnia kwota najmu mieszkania urosła średnio o 49 proc. z 2 503 zł do niemal 3 718. zł. Niewiele mniej cena wzrosła np. w Krakowie, gdzie wzrost wyniósł 48 proc. z 2 197 zł, które należało zapłacić w zeszłym roku, do 3 255 zł obecnie. Ale osoby szukające mieszkania na wynajem nadal mogą znaleźć ciekawe oferty. Wysokie ceny to również wynik spadającej bazy lokali o niskiej cenie - analizuje Bartłomiej Baranowski.

