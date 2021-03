Ceny paliw spowodują wzrost inflacji - ale dopiero w II kwartale

Spodziewamy się niewielkich zmian inflacji w marcu - prognozuje Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zdaniem analityka silniejszy wzrost cen nastąpi w II kwartale na skutek dwucyfrowej podwyżki cen paliw.

Jak podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2021 r. wzrosły rdr o 2,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,5 proc. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 2,6 proc., a mdm wzrosły o 1,3 proc.

Michał Gniazdowski z zespołu makroekonomii PIE zwrócił uwagę, że inflacja spadła w lutym z 2,6 proc. do 2,4 proc. rdr - "nieco poniżej mediany rynkowych prognoz (2,5 proc.)". Dodał, że komentarz GUS wskazuje na obniżenie się inflacji bazowej. "Na podstawie danych szacujemy spadek z 3,7 proc. do 3,5 proc. rdr." - ocenił. Zaznaczył, że również ceny żywności utrzymały stosunkowo niski wzrost (0,6 proc. rdr), a dynamika cen paliw pozostała ujemna. "Wysoka dynamika widoczna jest obecnie głównie wśród cen energii" - dodał.

Gniazdowski przypomniał, że GUS dokonał corocznego przeliczenie koszyka zakupowego i zmian w systemie wag. "Różnice w wydatkach były znaczące w porównaniu do lat ubiegłych - pandemia dokonała wyraźnej zmiany wzorców zakupowych" - podkreślił. Jego zdaniem ich wpływ na sam kształt inflacji był jednak umiarkowany.

Analityk zwrócił uwagę, że najmocniej wzrósł odsetek wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe - o 2,5pp do 27,8 proc. Wśród wydatków konsumenckich wyraźnie wzrosły też koszty związane z energią i utrzymaniem mieszkania oraz zakupem używek (alkohol i papierosy) - ich odsetki były o 0,7pp większe niż przed rokiem. "Mniejsza mobilność spowodowała natomiast obniżenie się wydatków związanych z restauracjami i hotelami - ich odsetek zmalał o 1,5pp do 4,5 proc." - zaznaczył. Zauważył, że mniej wydajemy też na odzież, transport oraz usługi rekreacyjne - odsetki obniżyły się o 0,7-1pp.

"Spodziewamy się niewielkich zmian inflacji w marcu" - prognozuje Gniazdowski. Według niego spadek inflacji bazowej będzie równoważony przez wyższy wzrost cen żywności i energii. "Inflacja znacząco wzrośnie w II kwartale - będzie to efekt dwucyfrowego wzrostu cen paliw" - wskazał. W oceni PIE odczyty CPI mogą zbliżyć się do górnej granicy celu NBP (3,5 proc.), "ale będzie to zjawisko krótkotrwałe".

