Ceny papieru wzrosły trzykrotnie, sytuacja robi się dramatyczna

Ceny papieru w Polsce są obecnie trzy razy wyższe niż rok temu. Sytuacja na rynku spowodowana jest rosnącymi kosztami surowców, energii, problemami z transportem i wysokim popytem na papier przy ograniczonej jego podaży. Problemy te zakłóciły produkcję w firmach branży wydawniczo-księgarskiej. Drukarnie z obawami patrzą w przyszłość.

Ekologia kosztuje

Drukarnie bez surowca

Przyszłość pod znakiem zapytania

Na rynku papierniczym nastąpił splot czynników, z powodu których ceny papieru drastycznie poszybowały w górę.- Podwyżki rzeczywiście są na skalę, jakiej nie widzieliśmy w poprzednich latach. Ale to konieczność, gdyż firmy odnotowują olbrzymi wzrost kosztów, związany z takimi problemami, jak szybujące ceny podstawowych surowców – drewna i masy celulozowej, ogromny wzrost cen energii, problemy z dostępnością frachtu i jego rosnąca cena czy brak kontenerów, co utrudnia dostawy surowca producentom w Polsce i całej Europie – tłumaczy Aneta Muskała.Dodatkowo, zgodnie z trwającym na całym świecie od lat ekologicznym trendem, następuje powrót do opakowań papierowych. Zapotrzebowanie na papier dynamicznie więc rośnie. Sytuacja, w której podaż nie nadąża za popytem, w naturalny sposób przekłada się na wzrost cen, napędzając spiralę wzrostu cen papieru i – co za tym idzie – kosztów firm.Z punktu widzenia drukarni sytuacja robi się dramatyczna – oceniają firmy z tej branży. Za kilogram papieru przeznaczonego do druku offsetowego z początkiem roku płaciły one 2,80 zł, dwa miesiące temu – 6,20 zł, a teraz cena podskoczyła do 9,20 zł. Prognozy wskazują, że wkrótce przekroczy 10 zł i nie zatrzyma się na tym poziomie.Ale problemem dla firm są nie tylko wysokie koszty papieru, ale także trudna jego dostępność.- Papier zaczęliśmy kupować w styczniu, ale już wówczas ceny były ponad dwa razy wyższe niż w ubiegłym roku. Ostatecznie i tak zapłacimy ok. 7 zł za kilogram, gdyż spłynie on do nas z końcem kwietnia. Zamawiając dziś surowiec trzeba być finansowo przygotowanym na to, że dostawa będzie za miesiąc czy za dwa miesiące i dopiero wówczas poznamy faktyczną jego cenę, która będzie znacznie wyższa niż w dniu składania zamówienia – mówi portalowi WNP.PL Aleksander Skoczeń, dyrektor ds. kluczowych klientów w firmie A.S.S.-3. - Firmy o podobnej specjalizacji do naszej, zajmujące się produkcją kalendarzy książkowych, które nie zabezpieczyły sobie surowca, będą miały problem nie tylko z wysokimi cenami, ale także z terminami dostaw. Papier jest dziś bowiem trudno dostępny - dodaje.Jeszcze rok temu dostawcy papieru dawali drukarniom 120-dniowy termin płatności, drukarnia przez ok. 30 dni produkowała, a następnie wydawcom czy firmom dawała 90 dni na zapłacenie. Całe koło wówczas się zamykało. Dziś firmy stoją przed alternatywą, że albo zapłacą gotówką, albo staną w kolejce po surowiec, narażając się na długie terminy dostaw i znacznie wyższe ceny.Z rynku płyną informacje, że większość firm nie ma wolnej gotówki na zakup papieru, a te które mają, biorą ją np. z zysków.- Pieniądze, które odzyskaliśmy z nakładów zainwestowanych w zeszłym roku, tylko częściowo pokryją nam zakup nowych surowców. Dużo musimy dołożyć ze swojego zysku – wyjaśnia Aleksander Skoczeń.Jak dodaje, firma na początku roku zaplanowała, że podniesie ceny o ok. 20 proc., obecnie szacuje, że podwyżka cen na poziomie 30 proc. to absolutne minimum. Co będzie za miesiąc czy dwa, nikt nie jest w stanie przewidzieć.- Zwykle mieliśmy cennik ustalony w maju, który obowiązywał do końca roku. Jeśli coś podrożało, była to podwyżka rzędu 2 proc. Teraz zmuszeni jesteśmy ustalać cennik na bieżąco, obserwując, jak na rosnące koszty reaguje rynek – komentuje Aleksander Skoczeń. - Firmy, które uzyskiwały mniejszą marżę i nie mają pieniędzy na zakup surowca, będą musiały brać kredyty, jeśli chcą przetrwać na rynku – zaznacza.