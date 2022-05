Ceny ropy naftowej w czwartek wzrosły w porównaniu z środowym zamknięciem

Cena ropy naftowej w czwartek po południu rosła, jednak skala wzrostów była mniejsza niż w ciągu dnia. W porównaniu z środowym zamknięciem ropa Brent podrożała o 0,71 proc., a WTI o 0,39 proc.

Około godziny 17.40 cena ropy Brent wynosiła 110,92 dolarów po wzroście o 0,71 proc. W ciągu dnia, około godziny 13.00 za ten gatunek ropy trzeba było zapłacić 113,91 dolarów.

Z kolei cena baryłki ropy West Texas Intermediate (WTI) około godziny 17.40 rosła o 0,39 proc. do 108,23 dolarów. Również w przypadku tego gatunku surowca, ceny po południu spadły w stosunku do dziennego maksimum, kiedy to za baryłkę trzeba było zapłacić 111,20 dolarów.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

