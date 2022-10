Ceny ropy w poniedziałek spadają o ponad 1 proc.

W poniedziałek rano cena ropy typu Brent spadła na londyńskiej giełdzie o nieco ponad 1 proc. Podobnie staniała amerykańska ropa WTI.

W poniedziałek ok. godz. 9.45 cena ropy typu Brent w kontraktach grudniowych spadła na londyńskiej giełdzie o ok. 1,12 proc., do 94,7 dol. za baryłkę. Amerykańska ropa WTI potaniała natomiast o 1,17 proc., do 86,97 dol. za baryłkę.

W piątek po południu ropa Brent kosztowała niespełna 95,96 dolara za baryłkę, a WTI - 88,13 dol.

Polacy chcą kredytów ze stałą stopą procentową. Zobacz rozmowę z Jerzym Kwiecińskim, wiceprezesem Banku Pekao SA

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl