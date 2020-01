Ceny ropy w USA spadają - wiele czynników zniechęca do zakupów surowców

Ceny ropy w USA spadają - na rynkach panuje przekonanie, że globalne zapasy surowca są wystarczające, aby zminimalizować skutki spadku dostaw ropy z Libii. Zakupom ropy nie sprzyjają niższe prognozy wzrostu PKB dla globalnej gospodarki w 2020 r. przedstawione przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i obawy o koronawirus, rozprzestrzeniający się w Chinach - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na luty na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 58,12 USD, po zniżce ceny o 0,72 proc.

Ropa Brent w dostawach na marzec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 64,56 USD za baryłkę, niżej o 0,97 proc.

Znajdujące się na południowym zachodzie Libii pola naftowe El Szarara i El Fil, na których wydobywa się ok. 400 tys. baryłek ropy dziennie, zostały w sobotę opanowane przez oddziały samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej dowodzonej przez generała Chalifę Haftara.

W niedzielę w Berlinie zebrali się czołowi politycy z jedenastu krajów oraz dwaj rywale libijscy - Fajiz as-Saradż, premier uznanego przez ONZ rządu w Trypolisie, oraz gen. Chalifa Haftar, który stoi na czele rządu samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej (ANL).

W UE rozważana jest opcja wysłania misji wojskowej do Libii w celu egzekwowania zawieszenia broni w tym kraju.

Na razie ocenia się, że globalne zapasy ropy są wystarczające, aby zminimalizować skutki braków na rynkach paliw libijskiej ropy.

Tymczasem nastroje na rynkach nie sprzyjają zakupom surowców, bo Międzynarodowy Fundusz Walutowy w styczniowym World Economic Outlook obniżył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w 2020 r. do 3,3 proc. z szacowanych poprzednio 3,4 proc.

Do tego chińskie służby medyczne poinformowały we wtorek o śmierci czwartej osoby, zarażonej nowym typem koronawirusa, wywołującego zapalenie płuc. Śmiertelny przypadek miał miejsce w mieście Wuhan, gdzie tuż przed Nowym Rokiem doszło do wybuchu epidemii choroby.

W poniedziałek w USA nie było handlu. Amerykanie świętowali Dzień M.L. Kinga. W piątek ropa WTI na NYMEX zyskała 2 centy, a w całym ub. tygodniu surowiec staniał o 0,9 proc.