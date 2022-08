Ceny ropy w USA utrzymują się powyżej 90 USD za baryłkę. Inwestorzy monitorują rozmowy nuklearne pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz oceniają perspektywy popytu na paliwa w warunkach spowolnienia gospodarczego - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 90,91 USD, wyżej 0,17 proc., po zwyżce w poniedziałek o 2 proc.

Brent na ICE w dostawach na X wyceniana jest po 96,71 USD za baryłkę, w górę o 0,06 proc.

Inwestorzy śledzą doniesienia dotyczące rozmów o wznowieniu porozumienia nuklearnego z Iranem.

Po wielu miesiącach rozmów w sprawie ożywienia umowy nuklearnej z Iranem z 2015 roku szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował, że Iran otrzymał "ostateczny tekst" porozumienia.

"To, co można było negocjować, zostało wynegocjowane i jest teraz w ostatecznym tekście" - napisał na Tweeterze Borrell.

"Jednak za każdym problemem technnicznym i za każdym akapitem kryje się decyzja polityczna, którą należy podjąć w stolicach (USA i Iranu)" -wskazał.

"Jeśli te odpowiedzi będą pozytywne, możemy podpisać umowę" - podkreślił.

Przedstawiciel Departamentu Stanu USA powiedział, że Waszyngton jest gotów "szybko zawrzeć porozumienie" z Iranem.

Tymczasem wysokiej rangi przedstawiciel irańskiego resortu spraw zagranicznych powiedział agencji IRNA, że "Iran nie jest na tym etapie, na którym mówi się o finalizowaniu porozumienia".

Projekt tekstu wynegocjowany przez Borella wymaga jeszcze dogłębnego przestudiowania, po czym Iran odpowie, czy porozumienie jest możliwe - cytuje MSZ Iranu agencja informacyjna IRNA.

Stany Zjednoczone i Iran mają kilka tygodni na podjęcie decyzji, czy chcą ożywić umowę nuklearną. Tekst porozumienia przedstawiony przez UE wymaga podpisu prezydenta USA Joe Bidena i jego irańskiego odpowiednika Ebrahima Raisi.

Umowa z 2015 roku zawierała ograniczenia w działalności nuklearnej Iranu w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych, nałożonych wcześniej na ten kraj. W 2018 roku USA wycofały się z umowy, a irańskie władze odpowiedziały na ten krok złamaniem narzuconych przez układ restrykcji nuklearnych.

Rozmowy Iranu z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Chinami i Rosją oraz pośrednio z USA na temat ożywienia umowy nuklearnej, rozpoczęły się w Wiedniu w 2021 roku i toczyły się z przerwami od wielu miesięcy. Gdyby doszło do finalizacji porozumienia na rynki mogłoby trafić więcej irańskiej ropy.

Tymczasem analitycy Energy Aspects oceniają, że ceny ropy mogą zniżkować w najbliższej perspektywie z powodu sezonowego zastoju popytu i zbliżających się prac konserwacyjnych w rafineriach.

"W najbliższym czasie ropa może słabnąć z powodu zbliżających się konserwacji rafinerii i sezonowego zastoju popytu" - powiedziała Amrita Sen, główna analityczka rynków ropy w Energy Aspects w wywiadzie w Bloomberg Surveillance.

"Mimo to, ceny ropy powinny wzrosnąć w zimie, gdy USA przestaną uwalniać surowiec ze strategicznych rezerw i zacznie działać unijne embargo na dostawy rosyjskiej ropy" - dodała.

"Rynek roby będzie się zacieśniał bardzo, bardzo szybko" - podkreśliła.

Tymczasem nabywcy ropy naftowej w południowej Europie "po cichu" powracają do kupowania rosyjskiego surowca, podczas gdy unijny zakaz kupowania rosyjskiej ropy wejdzie w życie za 4 miesiące.

Z danych agencji Bloomberg monitorującej ruch statków wynika, że dostawy rosyjskiej ropy do portów we Włoszech i Turcji wzrosły do wielotygodniowych maksimów do 5 sierpnia, a dostawy ropy z Rosji do całego regionu Morza Śródziemnego były najwyższe od połowy czerwca. W ub. tygodniu miała też miejsce pierwsza od lutego dostawa rosyjskiej ropy Ural do Grecji.

