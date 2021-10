Ceny rosną coraz szybciej. Do końca roku będzie tylko gorzej

Inflacja we wrześniu wyniosła 5,9 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny w piątek. Wcześniej GUS szacował, że ceny w ubiegłym miesięcy wzrosły o 5,8 proc. Analitycy twierdzą, że to nie jest szczyt – będzie drożej.

Sam wskaźnik, prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 0,9 pkt miesiąc do miesiąca w październiku 2021 r. - podało BIEC, które dodało w komunikacie, że październikowa podwyżka podstawowych stóp procentowych miała charakter kosmetyczny i spóźniony, więc efekty tej decyzji nie będą miały wpływu na kształtowanie się procesów inflacyjnych w najbliższych miesiącach. Wskaźnik rośnie nieprzerwanie od 15 miesięcy.- W tę fazę ożywienia gospodarczego Polska weszła z inflacją wyższą niż większość krajów UE, co było głównie konsekwencją proinflacyjnej polityki NBP, która miała zagwarantować rządowi wyższe wpływy budżetowe. Niskie stopy procentowe miały stymulować konsumpcję, a okresowe interwencje na rynku walutowym w założeniu prowadzić do wzrostu eksportu. Nie brały jednak pod uwagę konsekwencji w postaci wzrostu cen importu a dalej - wzrostu cen krajowych nie tylko u importerów ale również u krajowych producentów, dla których ceny dóbr importowanych są zwykle cenami odniesienia - podkreśla BIEC.