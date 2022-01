Ceny rosną jak szalone a szczyt inflacji jest dopiero przed nami

Inflacja w grudniu 2021 roku wyniosła 8,6 proc. i jest najwyższa od dwóch dekad. Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze wstępne szacunki. To zwiększa prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w lutym.

Będzie drożej

Tu też pułapka dla społecznej percepcji rządowych tarcz antyinflacyjnych – ich efektem nie musi być bowiem obniżka cen (co konsumenci by z pewnością zauważyli), a ich wolniejszy wzrost. To z kolei może się przełożyć na inny czynnik, mający wpływ na tempo wzrostu cen – oczekiwania inflacyjne.

Czas na ruch RPP

Te zaś są na dziś raczej pesymistyczne. Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) podało w piątek, że oczekiwania inflacyjne konsumentów i producentów pozostają na bardzo wysokim poziomie, nieobserwowanym od 2004 r. Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, w styczniu 2022 r. wzrósł o 1,3 punktu wobec wartości sprzed miesiąca. - Wskaźnik rośnie nieprzerwanie od 18 miesięcy i osiąga kolejne szczyty - twierdzą eksperci BIEC.



W zgodnej opinii ekonomistów te wszystkie dane skłonią Radę Polityki Pieniężnej do podwyżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu w lutym. - Wysoki odczyt inflacyjny za grudzień powinien przypieczętować decyzję RPP na lutowym posiedzeniu o podwyżce stóp procentowych o 50 pb - wskazują ekonomiści Banku Pekao.



Warto przy tym zauważyć, że będzie to pierwsze posiedzenie RPP w zmienionym już składzie – w tym tygodniu do Rady Polityki Pieniężnej Senat powołał dwóch nowych członków – Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka. Zastąpią oni w Radzie Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego, których kadencje upływają 25 stycznia. Nie zmieni to jednak znacząco układu sił w RPP.

- Dynamika cen osiągnie szczyt w styczniu (8,8 proc. rok do roku) – oczekujemy spadku inflacji od lutego. Szacujemy, że rządowa tarcza obniży CPI w pierwszej połowie roku o ok. 1,6 pkt. proc. Dodatkowo odblokowanie łańcuchów dostaw z Chin obniży presję kosztową w całej Unii Europejskiej - twierdzą.Także ekonomiści Banku Pekao oceniają, że szczyt inflacji będzie miał miejsce w styczniu, na poziomie około 9 proc.Dlaczego ceny będą rosły, mimo tarcz? Po pierwsze tarcze nie niwelują w pełni - bo nie mogą - czynników wpływających na wzrost cen. Mogą go jedynie nieco złagodzić. Po drugie, inflacja to proces - jeżeli dziś właściciele firm, producenci odbierają rachunki z cenami, jakie przyjdzie im w przyszłym roku zapłacić za energię i gaz, to wliczą ten wzrost kosztów w ceny towarów w przyszłym roku.Czy jest ryzyko dwucyfrowej inflacji? Tego tak do końca wykluczyć nie można. - Wejście w życie, de facto od połowy grudnia 2021 r., Tarczy Antyinflacyjnej 1.0 być może uchroni nas od odczytu dwucyfrowego wskaźnika CPI na początku roku, choć nie można tego całkowicie wykluczyć. Co więcej, dwucyfrowa inflacja może pojawić się także w trakcie roku - przewiduje Monika Kurtek, ekonomistka Banku Pocztowego.- Dużo zależeć będzie po pierwsze od tego, jak implementowana będzie od 1 lutego tego roku Tarcza Antyinflacyjna 2.0 (np. czy ceny żywności w związku z obniżką VAT do 0 proc. faktycznie w sklepach będą niższe), po drugie od tego, czy Tarcza będzie obowiązywała faktycznie tylko do końca lipca, czy jednak będzie przedłużana (gwałtowne przywracanie wszystkich obniżonych podatków na pewno wybiłoby inflację do dwucyfrowego poziomu) i wreszcie po trzecie – od tego, co będzie dziać się na świecie, w szczególności z cenami ropy naftowej, gazu oraz ogólnie w związku z pandemią - wyjaśnia.Pamiętajmy przy tym, że niższa inflacja nie oznacza spadku cen, tylko to, że ceny będą rosły wolniej.