Ceny rosną znacznie wolniej. Wygląda, że prezes NBP miał rację

Inflacja w Polsce spada szybko. Prognozowane przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego 6 proc. jest na koniec roku realne.

Inflacja w październiku spadnie prawdopodobnie poniżej 7 proc. i będzie najniższa od października 2021 r., ale wciąż znacznie powyżej celu.

Tak niskie odczyty zawdzięczamy spadkom inflacyjnej presji w połączeniu z kosztownymi programami osłonowymi w rodzaju mrożenia cen energii i prądu.

Ekonomiści są zgodni, że trend spadkowy się utrzyma i na wiosnę 2024 roku możemy się spodziewać odczytu nawet poniżej 3,5 proc.

"Uważamy, że w październiku inflacja spadnie poniżej 7 proc. rok do roku i na zbliżonym poziomie będzie też na koniec tego roku" – to prognoza ekonomistów PKO BP po publikacji finalnych danych za wrzesień, gdy inflacja wyniosła 8,2 proc.

Z kolei prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak zauważył z kolei w piątek, że prognozowana inflacja na październik to 6,8 proc., "czyli wyśmiewane 6 proc. prezesa Glapińskiego na koniec roku jest realne".

Inflacja spada, jednak byłaby nawet dwukrotnie wyższa, gdyby nie działania rządu

We wrześniu mieliśmy niespotykany od 2016 roku spadek cen o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca, do czego – jak wskazali – przyczynił się szereg czynników, m.in. spadające ceny żywności i paliw, ale też zdarzenia jednorazowe jak wdrożenie programu darmowych leków czy wyjątkowo ciepła pogoda, która opóźniła sezonowy wzrost cen odzieży i obuwia.

Jak podkreślili z kolei ekonomiści z Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), inflacja na poziomie 7-8 proc. w żadnym razie nie powinna być powodem do optymizmu. To i tak trzy razy więcej, niż wynosi cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc. Dodatkowo, jak wyliczyli, byłaby około dwa razy większa, gdyby nie kosztowne działania rządu.

Według wyliczeń FOR-u, gdyby nie mrożenie cen energii i prądu, mielibyśmy inflację wyższą aż o 7,9 pkt proc. Wpływ zerowego VAT-u na żywność (rząd, rezygnując z wpływów z podatku VAT, obniżył w ten sposób ceny żywności) oszacowali na 1 pkt proc. Z kolei niższe ceny paliw na Orlenie, które zdaniem wielu obserwatorów szły we wrześniu w kontrze do tendencji rynkowych, obniżyły inflację o około 0,7 pkt proc., a nowa lista leków refundowanych i obniżki cen biletów okresowych przez państwowe koleje – o ok. 0,1 pkt proc.

Samo zamrożenie cen prądu i gazu w tym roku będzie kosztować budżet państwa 66 mld zł, zerowy VAT na żywność – 11 mld zł.

Gdy te programy zostaną wyłączone (a wcześniej czy później muszą), możemy w ocenie FOR-u spodziewać się ponownego skoku inflacji.

Mocno w dół idzie także inflacja bazowa. W kwietniu 2024 możemy mieć odczyt poniżej 3,5 proc.

W najbliższych miesiącach jednak na to się nie zanosi. Jak podał Narodowy Bank Polski, mocno we wrześniu hamowała także inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii i żywności). Odczyt spadł do poziomu 8,4 proc. W ocenie ekonomistów będzie dalej spadać, osiągając w grudniu 7 proc., jednak w grudniu 2022 roku wciąż będzie na poziomie około 4,8 proc. (prognoza Santander Bank Polska).

Jak podkreślili z kolei po publikacji finalnego odczytu inflacji we wrześniu analitycy Credit Agricole, inflacja od 30 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.), jednak spadek inflacji bazowej wskazuje na stopniowy spadek presji inflacyjnej w polskiej gospodarce.

Zgodnie z ich prognozą do II kwartału 2024 roku inflacja pozostanie w trendzie spadkowym. W konsekwencji, grudniu br. osiągnie ona poziom 6,6 proc. r/r., a lokalne minimum dla inflacji wyniesie 3,2 proc. i zostanie odnotowane w kwietniu 2024.

Stopniowy spadek inflacji w ocenie analityków Credit Agricole będzie miał szeroki zakres i będzie wspierany przez dalsze obniżenie inflacji bazowej, zmniejszenie dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz spadek tempa wzrostu cen nośników energii. W przeciwnym kierunku ma oddziaływać oczekiwany od października zrost cen paliw.

W ich prognozie spadki inflacji skłonią Radę Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych o 25 punktów bazowych w listopadzie i grudniu oraz w kolejnych na wiosnę 2024 roku aż do momentu, gdy stopa referencyjna NBP osiągnie poziom 4,5 proc. Czynnikiem ryzyka dla tej prognozy pozostaje sytuacja polityczna.