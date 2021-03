Ceny stali i frachtu dały popalić Grupie Amica. Mimo to ruszają inwestycje

Brak stali i wysokie ceny frachtu to obecnie bardzo poważne wyzwania stojące przed producentami AGD - Amica w marcu była bliska przerwania produkcji. Kolejnym poważnym wyzwaniem jest potrzeba zwiększenia mocy produkcyjnych, co będzie miało odbicie w tegorocznych inwestycjach, na które przewidziano 150 mln złotych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Grupa zainwestuje w rozbudowę mowy produkcyjnych

Z drugiej strony, niepewność łańcuchów dostaw między Chinami a Europą jest także szansą dla Grupy Amica jako bliskiego geograficznie dostawcy wyrobów gotowych na rynki Unii Europejskiej. – Staramy się to wykorzystywać, ale to się wiąże z rozbudową naszych mocy produkcyjnych. Konieczne decyzje zostały już podjęte – powiedział Jacek Rutkowski.W kwietniu ubiegłego roku, przygotowując się na czarne scenariusze, Grupa Amica zamroziła planowane inwestycje, kiedy jednak popyt zaczął wracać i pojawiły się środki finansowe, część inwestycji została odblokowana.– Planowaliśmy inwestycje w wysokości 60 mln zł, ale ostatecznie wydaliśmy 30 mln złotych. W tym roku planujemy wydać na inwestycje 150 mln złotych – zapewnił Michał Rakowski. Jego zdaniem utrzymanie tego poziomu w kolejnych latach jest do zrealizowania.Czytaj także: Amica zapowiada nową strategię, już z koronawirusowymi doświadczeniami Amica planuje kontynuację rozbudowy tych mocy produkcyjnych, które obecnie są w pełni wykorzystywane. - W ostatnich miesiącach ubiegłego roku odnotowaliśmy znaczny wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych. Przekraczaliśmy pułap 6500 wyrobów dziennie. W porównaniu do roku 2019 oznacza to wzrosty o 300 – 400 sztuk. Rozwój mocy musi być widoczny. Widzimy także potrzebę automatyzacji, co ma zwiększyć efektywność – powiedział Michał Rakowski.Kilkadziesiąt milionów złotych zostanie przeznaczone na obszary związane z digitalizacją. – W pandemii zwłaszcza było widać, jakie znaczenie może mieć digitalizacja i automatyzacja, zarówno procesów produkcyjnych jak i biznesowych. Myślę, że po tym przyhamowaniu spowodowanym epidemią będziemy się starali jeszcze szybciej wprowadzać rozwiązania cyfrowe, pamiętając jednak, że digitalizacja nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do zwiększenia efektywności przyspieszenia działań czy zbliżenia się do klientów – powiedział Jacek Rutkowski.