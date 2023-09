Ceny surowców stabilne; zima kluczowa dla surowców energetycznych

Ceny surowców pozostawały stabilne w I półroczu i warto mieć je w portfelu inwestycyjnym. Czynnikiem wzrostu dla cen ropy może okazać się zmowa karteli paliwowych oraz odbudowa zapasów strategicznych tego surowca w USA - uważają uczestnicy XXXII debaty PAP Biznes „Strategie rynkowe TFI”. Czynnikiem ryzyka w przypadku surowców energetycznych może być mroźna zima.

W XXXII debacie "Strategie rynkowe TFI: perspektywy, wyzwania, zagrożenia" zorganizowanej przez PAP Biznes udział wzięli przedstawiciele Pekao TFI, Skarbiec TFI, Eques Investment TFI, TFI PZU i PKO TFI.

"W przypadku surowców jestem neutralny - nie są one w tej chwili ani specjalnie drogie, ani specjalnie tanie. Inwestor, który ma zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, powinien moim zdaniem mieć jakąś ekspozycje na rynek surowców, właśnie dlatego, że one mają ujemną korelację z innymi, klasycznymi klasami aktywów, takimi jak akcje i obligacje. Przy takiej neutralnej sytuacji to też jest moment, żeby na rynku surowców w jakiejś mierze być" - powiedział członek zarządu Skarbiec TFI, Radosław Choleiwński.

Podobnego zdania był zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w PKO TFI, Krzysztof Madej, który wskazał, że obecnie jest dobry moment na posiadanie surowców w swoim portfelu.

"Odnośnie surowców, pewnie warto mieć w nich niewielką część portfela jako hedge, one mają ujemne korelacje z pozostałymi klasami aktywów i stają się elementem walki geopolitycznej coraz bardziej" - powiedział.

Prezes zarządu Eques Investment TFI Tomasz Korab ocenił, że w przypadku ropy, rynek ma obecnie do czynienia z dużym popytem i zmową karteli.

"Surowce to złożona grupa. W przypadku ropy mamy zarówno popyt, jak i zmowę kartelową. Może warto zwrócić uwagę na jeden czynnik, który będzie wpływał na wzrost cen ropy - Amerykanie wyprzedali zapasy strategiczne w 2022 r. i muszą je odbudować. Poza koniunkturą, to jest jeszcze czynnik, który wspiera ropę" - powiedział.

"Przy tej zmowie kartelowej i po opróżnieniu magazynów strategicznych w USA, to może ropę podtrzymywać przez jakiś czas" - dodał.

Łukasz Kwiecień, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Pekao TFI wskazał z kolei, że trudno prognozować sytuację na rynku surowcowym, gdyż jest on bardzo zróżnicowany.

"Nie można powiedzieć, że jest się pozytywnym w kontekście wszystkich surowców. Jak spojrzymy dokładniej, to nawet indeksy surowcowe będą bardzo zróżnicowane, czasami można się zastanawiać, czy w ogóle jest sens (prognozowania - przyp. PAP). Taka dywersyfikacja powoduje, że wykluczają się te zmiany. Myślę, że to niestety będzie pochodną koniunktury na świecie i to, co mówiliśmy już wcześniej, to są rzeczy nieprzewidywalne i trudne do racjonalnego prognozowania. To jest właśnie kwestia tego, co się dzieje chociażby z takim sojuszem saudyjsko - rosyjskim, jeśli chodzi o sztuczne ograniczanie podaży ropy po to, żeby wywołać wzrost cen" - powiedział.

"Natomiast z punktu widzenia fundamentalnego, to takie gwałtowne wzrosty cen nie znajdują poparcia w fundamentach gospodarki, ale zdarzają się na krótką metę, są skuteczne i to powoduje, że bardziej patrzymy na surowce jako na narzędzie do inwestowania w innych segmentach rynku, niż na surowce sensu stricto" - dodał Łukasz Kwiecień.

Z kolei Tomasz Matras, dyrektor Biura Rynku Akcji w TFI PZU wskazał, że na rynku może pojawić się dobry moment dla surowców przemysłowych.

"Jeżeli chodzi o prognozy na rynek surowców to wskazałbym, że to jest dobry moment jeżeli chodzi o surowce przemysłowe, czyli wszystkiego rodzaju metale. Jeżeli chodzi o ropę, to też zgadzam się, że to trochę wróżenie z fusów, bo mamy rzeczywiście kartel" - powiedział.

Ocenił, że największy wpływ na cenę surowców energetycznych w następnych kwartałach będą miały temperatury w sezonie zimowym.

"Jeżeli zima będzie łagodna, to wiemy, że magazyny w Europie są napełnione, jeżeli jednak mielibyśmy zimę stulecia, to wtedy pewnie problem z surowcami energetycznymi się pojawi, co wpłynie na ich ceny" - powiedział Matras.