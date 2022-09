Ceny zboża, mięsa i mleka w górę. O ponad 50 proc.

Z komunikatu opublikowanego przez GUS wynika, że w sierpniu ceny skupu produktów rolnych wzrosły o 1,9 procent miesiąc do miesiąca i aż o 56,3 procent do analogicznego miesiąca roku minionego

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Dla rodzin o niższych dochodach wydatki na żywność stanowią ponad połowę budżetu miesięcznego.

Hurtowe ceny podstawowych produktów rolnych rosną kolejny miesiąc z rzędu.

Rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą zbóż z nowych zbiorów, czekają na jeszcze lepsze ceny.

Główny Urząd Statystyczny co miesiąc publikuje dane cen skupu podstawowych produktów rolnych. Odnosi się to do pszenicy, żyta, żywca wołowego i żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego. W komunikacie dotyczącym poziomu cen w sierpniu tego roku można przeczytać, że kolejny miesiąc z rzędu ceny były wyższe w ujęciu miesiąc do miesiąca o 1,9 procent, a w porównaniu z sierpniem 2021 roku aż o 56,3 procent.

Dla porównania odczyt za lipiec wykazał wzrost miesiąc do miesiąca o 1 procent i w stosunku do porównywalnego miesiąca w 2021 roku o 51,6 procent. To pokazuje tylko jedno, ceny rosną, a nawet można powiedzieć, że ich wzrost przyspieszył. Jest to o tyle poważne, że w sierpniu mieliśmy już do czynienia z pojawieniem się punktach skupu pierwszych zbóż z nowych zbiorów.

Brakuje mleka w punktach skupu, co przekłada się wzrost cen w detalu

Bardzo źle wygląda sprawa z cenami skupu mleka krowiego. Skutki braku powszechnej dostępności zielonej paszy, z powodu utrzymującej się w okresie letnim suszy oraz podwyżek cen energii elektrycznej bez której nie jest możliwa hodowla bydła mlecznego wpłynęły na opłacalność produkcji.

Poza tym występuje mniejsza mleczność krów a co za tym idzie niedobór surowca na rynku. W oczywisty sposób przekłada się to na ceny mleka w skupie. W sierpniu tego roku średnia cena mleka w wynosiła 240 złotych na hektolitr co oznacza wzrost o 56 procent w stosunku do sierpnia 2021 roku. Przełożyło się to także na ceny w sklepach gdzie karton mleka o zawartości 3,2 procent tłuszczu kosztuje obecnie od 3,65 do 4,00 złotych czyli o ponad 50 groszy więcej.

Warto porównać także ceny zbóż, które były oferowane w skupach w sierpniu 2021 roku i obecnie. Rok temu do magazynów trafiały właśnie pierwsze dostawy z nowych zbiorów. Oto zestawienie cen podstawowych surowców. Za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacono wówczas 900 złotych, pszenica paszowa kosztowała 830-850 złotych, żyto 700 złotych, jęczmień 730 złotych. Za rzepak olejarnie płaciły, w zależności od stopnia zanieczyszczenia, około 2400 złotych za tonę. Dodatkowym gwarantem utrzymujących się stosunkowo niskich cen była duża ilość zboża, która trafiała do elewatorów. Rolnicy podejmowali decyzję o szybkiej sprzedaży i przeznaczeniu pozyskanej gotówki na zakup między innymi nawozów sztucznych, które wczesną jesienią były oferowane przez producentów z dużymi upustami.

Teraz odnieśmy się do cen, jakie były na hurtowym rynku zbóż w dniu 31 sierpnia 2022 roku. Natychmiast można dostrzec znaczącą różnicę. I tak za tonę pszenicy konsumpcyjnej producenci żądają 1390-1500 złotych, pszenica paszowa kosztuje 1340-1470 złotych, pszenżyto 1200-1310 złotych, jęczmień 1150-1250 złotych i żyto 1200 złotych. Najmniejszy wzrost dotyczy rzepaku, który obecnie jest skupowany po 2700-2900 złotych za tonę. Stało się tak ponieważ w ubiegłym roku ceny były bardzo atrakcyjne i wielu rolników zwiększyło areał upraw i zbiory są większe niż początkowo zakładano. Poza tym z racji wysokich cen detalicznych przekraczających 10 złotych na litrową butelkę oleju rzepakowego i słonecznikowego znacząco spadła konsumpcja.

Przeciętna cena skupu zboża jest wyższa o prawie 500 złotych niż przed rokiem

Nowym zjawiskiem, w przypadku handlu zbożem jest sytuacja gdy rolnicy decydują się na sprzedaż tylko nadwyżek zbiorów, których nie są w stanie magazynować. Wolą poczekać i liczą na wyższe ceny za kilka miesięcy. Opadły także emocje dotyczące możliwości napływu dużej ilości zboża z Ukrainy. Import z tego kraju realizowany jest z wykorzystaniem transportu kolejowego, ale głównie jest to tranzyt do portów morskich gdzie odbywa się załadunek na statki.

Zgodnie z szacunkami amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) w tym roku zbiory w Rosji będą bardzo dobre i powinny przekroczyć, w przypadku pszenicy 95 milionów ton, z czego większość trafi na eksport. To powinien być sygnał dla rolników, że dodatkowo realizowana sprzedaż ukraińskiej pszenicy na poziomie 3 milionów ton miesięcznie mogą wpływać stabilizująco na światowy rynek. Możliwość importu zbóż do Polski powinna hamować oczekiwania dotyczące wzrostu cen.

Problemem, z którym dziś mierzą się rolnicy są nawozy sztuczne. Obecne ceny, mimo zastosowania rządowych tarcz antyinflacyjnych, są o 300 procent wyższe niż przed rokiem. To może oznaczać problemy z przygotowaniem pól pod jesienne siewy i przeprowadzenie przyspieszonej kalkulacji czy biznes zbożowy w ogóle się w takich warunkach opłaca.

W przypadku produkcji zwierzęcej mamy do czynienia z mechanizmem naczyń połączonych. Wysokie ceny pasz, podwyżki cen energii wpływają bezpośrednio na prowadzenie biznesu.

Wysokie ceny mięsa i wędlin wpływają na ograniczenie konsumpcji

Według danych z 29 sierpnia średnia cena skupu żywca wieprzowego wynosiła od 6,80 do 8,20 za kilo, a przykładowo w grudniu w okresie przedświątecznym to było 4,61 złotego. W przypadku drobiu ceny hurtowe to obecnie 6,05 za kilogram, a rok temu to było 4,50 złotego. W przypadku wołowiny średnia cena skupu wynosi 9,50-11,00 złotych za kilogram, a rok temu to było mniej o około 15 procent. Gwałtowna podwyżka cen mięsa i wędlin, podobnie jak się dzieje w przypadku oleju wpływa na ograniczenie spożycia.

Producenci wszystkich płodów rolnych i zajmujący się hodowlą zwierząt podnoszą sprawę ogromnych podwyżek cen energii elektrycznej, środków ochrony roślin, nawozów, pasz i kosztów pracowniczych.

To wszystko sprawia, że ten sektor gospodarki może stać się trwale nierentowny. Jest także naturalnym źródłem wysokich cen, które w sposób bezpośredni wpływają na przyszły poziom inflacji. Biuro Analiz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podało, że polski eksport rolno-spożywczy w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku wzrósł do 17,9 miliardów euro czyli ponad 82 miliardów złotych czyli o 21,9 procent więcej niż w porównywalnym okresie 2021 roku.

Warto zadbać o to, żeby nadal polski przemysł rolno-spożywczy był konkurencyjny na rynkach światowych i wpływał pozytywnie na wymianę handlową.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl