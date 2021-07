Ceny złota rozczarowują, ale królewski metal będzie zyskiwał

Za nami kolejny bardzo gorący kwartał na rynku metali szlachetnych. Co ważne, w ostatnich miesiącach na rynek złota wróciły banki centralne. Do grona kupujących królewski metal dołączył także Narodowy Bank Polski. Wszystko wskazuje na to, że pomimo słabszego czerwca złoto powinno zyskiwać na wartości. Wynika to z rosnącej niepewności związanej z nowymi odmianami koronawirusa, inflacją oraz zwiększającym się ryzykiem zmienności na rynku akcji - wynika z analizy firmy Tavex.

Prawie cała pierwsza połowa czerwca to skuteczna próba umocnienia się cen złota blisko poziomu 1800 dol./oz. Finalnie ceny królewskie kruszcu uplasowały się na poziomie około 1770 dol./oz.

W lipcu złoto nieustannie zyskuje na wartości. W czwartek (15 lipca) notowane jest po 1827,05 dol./oz.

To ciągle znacznie mniej, niż w trakcie szczytów z sierpnia 2020 (2077 dol./oz.) czy nawet czerwca 2021 (1918 dol./oz.).

Zloty marsz

Dobre perspektywy dla złota

