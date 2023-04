Ceny żywności będą jeszcze wyższe. Prognozy są bezlitosne

Roczna dynamika cen żywności na polskich sklepowych półkach nie chce spadać, a w pierwszych miesiącach tego roku wręcz wspięła się na najwyższe poziomy od lat. I to pomimo tego że ceny żywności i surowców rolnych na światowych rynkach ostatnio spadają.

Jak podaje serwis pisze Business Insider Polska, indeks światowych cen żywności, prowadzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), obniżył się w marcu 2023 r. do 126,9 pkt ze 129,7 pkt w lutym. Rok do roku spadł o nieco ponad 20 proc. i jest teraz na najniższych poziomach od połowy 2021 r.

Historyczny rekord indeksu padł w marcu 2022 r. na poziomie 159,7 pkt, a powodem była agresja Rosji na Ukrainę. Indeks cen żywności FAO jest zatem na poziomach najniższych od drugiej połowy 2021 r.

W Polsce, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, ceny żywności i napojów bezalkoholowych były o 24 proc. wyższe niż rok temu

Według serwisu, ceny żywności w ujęciu miesiąc do miesiąca urosły średnio aż o 2,3 proc., co wskazuje na dalszą wysoką presję inflacyjną w tej kluczowej kategorii i to pomimo zerowej stawki VAT na te towary, wprowadzonej w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej. O spadku cen nie ma zatem mowy.

Zdaniem Business Insidera podobne trendy widoczne są w całej Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu wynika, że średni wzrost cen żywności, alkoholu i tytoniu (to łączna kategoria) w marcu 2023 r. wyniósł około 15,7 proc. rok do roku, co jest najwyższym odczytem w tym cyklu (nieprzetworzona żywność podrożała średnio o 14,7 proc.).

Problem w tym, że choć ceny surowców rolnych na ogół spadają, to w zakresie ich przetworzenia, transportu i sprzedaży utrzymuje się silna presja kosztowa - tłumaczy serwis.

Cenowy szczyt - wiele wskazuje na to, że jest już za nami

- Prognozujemy, że pod względem dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych rok do roku w Polsce osiągnęliśmy już szczyt. Teraz wskaźnik ten powinien spadać, początkowo głównie z powodu efektów bazy sprzed roku, a później także dzięki spadającym cenom surowców rolnych. Do tego energia nie powinna już tak drożeć, a presja płacowa w naszej ocenie się ustabilizuje - mówi Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole Banku Polska, którego wypowiedź przytacza Business Insider.

Jak dodaje ekspert: - W IV kwartale 2023 r. osiągniemy jednocyfrową dynamikę cen rok do roku rzędu 6,4 proc. Nie ma jednak mowy o spadku cen żywności. Ona będzie nadal drożeć, ale wolniej. Na taki spadek cen nie ma co liczyć również w 2024 r., bo najprawdopodobniej zniesiona zostanie zerowa stawka VAT na żywność i tylko ten fakt dołoży ok. 4 pkt proc. do dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych.

