Ceny żywności pozostaną wysokie

Ceny żywności w przyszłym roku pozostaną wysokie - ocenia szef amerykańskiego koncernu rolno-spożywczego Cargill David MacLennan. Powodem będą dalsze zakłócenia łańcuchów dostaw oraz brak pracowników.

David MacLennan zwraca uwagę, że zakłady produkujące żywność nie pracują na pełnych obrotach, co ogranicza jej podaż i stwarza potencjał do dalszego wzrostu cen.



- Myślałem, że inflacja w sektorze rolno-spożywczym jest przejściowa. Teraz jestem mniej przekonany z powodu utrzymujących się braków rąk do pracy - powiedział MacLennan w trakcie Bloomberg New Economy Forum w Singapurze. - To jeden z elementów łańcucha dostaw, któremu przyglądamy się uważniej - dodał.

Czytaj też: Pfizer zgadza się, by inne firmy produkowały jego pigułkę na COVID-19



Globalne ceny żywności wzrosły w październiku do najwyższego poziomu od dekady. Poza niedoborem personelu. na tegoroczne plony wpłynęła zła pogoda. Ceny windują też gwałtownie rosnące koszty transportu i kryzys energetyczny, który spowodował znaczący wzrost rachunków za nawóz.



Z kolei przykładowo produkcja ekologicznych paliw ogranicza podaż oleju jadalnego. Ceny oleju palmowego, najczęściej spożywanego oleju roślinnego na świecie, wzrosły w zeszłym roku o około 50 proc., olej sojowy drożał o 60 proc.



MacLennan stwierdził, że nadejdzie dzień, w którym więcej produktów rolnych zostanie wykorzystanych do produkcji energii niż żywności, więc rolnicy na całym świecie będą musieli wprowadzać innowacje i być bardziej produktywni.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl