CERT: koronawirus wykorzystywany przez przestępców do oszustw i siania dezinformacji

Koronawirus wykorzystywany jest przez przestępców do oszustw i siania dezinformacji - ostrzega w niedzielę CERT Polska. Fałszywe wiadomości i linki rozsyłane są przez e-mail, sms oraz posty i komentarze w mediach społecznościowych.

Jak podał zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci, oprócz fałszywych informacji wywołujących niepotrzebne zamieszanie i komplikacje, coraz częstsze są przypadki, w których ofiarom grożą konkretne szkody finansowe. "Bądźcie ostrożni!" - apeluje CERT.

"Uwaga! Koronawirus wykorzystywany jest przez przestępców do oszustw i siania dezinformacji. Fałszywe wiadomości i linki (...) rozsyłane są przez e-mail, SMS oraz posty i komentarze w mediach społecznościowych" - czytamy w niedzielnym wpisie CERT Polska na Twitterze i Facebooku.

Eksperci zwracają uwagę m.in. na: informacje o rzekomym wsparciu żywieniowym, do uzyskania którego wymagane jest logowanie do Profilu Zaufanego; możliwość skorzystania ze szczepionki na koronawirusa po dokonaniu "dopłaty do refundacji", albo wiadomość o blokadzie środków na rachunku na poczet specjalnych rezerw krajowych w NBP.

"Wszystkie powyższe wiadomości są fałszywe" - podkreślają specjaliści od bezpieczeństwa.

CERT przypomina, by dokładnie sprawdzać źródło informacji, zanim podejmiemy działania na jej podstawie lub ją powielimy. Ostrzega też: "nie działaj pod presją czasu - bądź wyczulony na wszelkie wiadomości, które skłaniają do działania natychmiast". Dodaje, że powinniśmy również dokładnie sprawdzać adres i wygląd strony, na której podajemy dane logowania, osobowe czy karty płatniczej.

Wszelkie podejrzenia, jak przestrzega CERT, powinniśmy weryfikować, kontaktując się z rzekomym nadawcą innym znanym kanałem i/lub szukając potwierdzenia informacji w innych źródłach.

Eksperci przypominają, że oficjalne informacje i komunikaty o koronawirusie znajdziemy na https://gov.pl/koronawirusNatomiast podejrzane wiadomości email, SMS, adresy stron, które mogą wyłudzać dane możemy zgłaszać przez https://incydent.cert.pl/ .

Zespół CERT Polska działa w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) - instytutu badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty (z ang. Computer Emergency Response Team).