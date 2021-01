Chaos na Kapitolu nie zaszkodził rynkom

Polityczny chaos i szturm zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol nie pozbawiły entuzjazmu inwestorów – czwartkowa (7 stycznia) sesja na Wall Street rozpoczęła się od solidnych wzrostów. Objawów paniki nie było również widać na innych ważniejszych parkietach.

Klinczu nie będzie

Kandydatura Bidena budziła pewne obawy w środowiskach biznesowych – zapowiadał on m.in. podwyżki podatków, ale obecnie są one przyćmione przez perspektywę politycznej (chociaż zapewne kruchej) stabilizacji i kolejnych miliardów pompowanych w gospodarkę.- Przeważać zaczyna jednak narracja, że w najbliższych miesiącach Demokraci skupią się na wyższych wydatkach fiskalnych w celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii, a podwyżkę podatków odłożą na później (kiedy będą ku temu lepsze warunki). A podwójne E, czyli ekspansja fiskalna i ekspansja monetarna (wczorajsze zapiski z posiedzenia FED nie wskazały, aby bank centralny planował coś w tym względzie zmieniać w 2021 r.), teoretycznie mogą podtrzymać dobrą passę na rynkach akcji – ocenia Marek Rogalski, analityk Domu Maklerskiego BOŚ, chociaż wskazuje również na ryzyko korekty.Także ważniejsze światowe parkiety kończyły czwartkową sesję na zielono. Indeksy we Francji i Niemczech wzrosły o ok. 0,8 proc. Jedynie londyński FTSE osunął się nieznacznie „pod kreskę” minus 0,01 proc. Także na azjatyckich parkietach (z wyjątkiem Hongkongu, gdzie indeks zanotował zjazd o 0,5 proc.) panował optymizm. NIKKEI w Tokio wzrósł o 1,6 proc., SSECOMP w Szanghaju urósł o 0,7 proc. Także indeks największych spółek warszawskiej giełdy kończył sesję na solidnym 3-proc. plusie.