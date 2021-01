Chaos w USA. Są ofiary, reaguje giełda

Po środowych zamieszkach, w których zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się do Kapitolu, Kongres kontynuuje zatwierdzenie wyników wyborów prezydenckich w poszczególnych stanach. Bilans zamieszek wokół Kapitolu jest tragiczny. Cztery osoby zmarły, aresztowano ponad 50 osób, a 14 policjantów zostało rannych. Sytuację w Waszyngtonie obserwowali inwestorzy. Wtargnięcie zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol i okupacja Kongresu popsuło nastroje na Wall Street.

Obie izby amerykańskiego Kongresu mają wkrótce wznowić wspólne posiedzenie aby ostatecznie zatwierdzić zwycięstwo w wyborach prezydenckich Joe Bidena. To część procedury, do przeprowadzenia której wrócił Kongres po zamieszkach, które odbyły się w Kapitolu.

Przypomnijmy, że posiedzenie Kongresu Stanów Zjednoczonych, który zebrał się, aby zatwierdzić wyborczą wygraną Joe Bidena, zostało przerwane, gdy do środka Kapitolu wtargnęli sympatycy prezydenta Donalda Trumpa, którzy wcześniej otoczyli budynek. Parlamentarzyści wstrzymali obrady i zostali ewakuowani.



Zamieszki obserwowane na Wall Street

W USA panuje atmosfera przygnębienia i niedowierzania. Pojawiają się komentarze, że to jeden z najbardziej smutnych dni amerykańskiej demokracji w historii. Co najmniej troje senatorów, którzy wcześniej deklarowali że będą sprzeciwiać się zatwierdzaniu wyniku wyborów oświadczyło że wobec ostatnich wydarzeń zmienia zdanie i nie będzie blokować procesu.

Środa na Wall Street przyniosła solidne wzrosty części głównych indeksów, a Dow Jones i S&P 500 są na nowych historycznych szczytach. Inwestorzy śledzą wyniki wyborów do Senatu w stanie Georgia, ale nastroje popsuło wtargnięcie zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol i okupacja Kongresu.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 1,44 proc. i wyniósł 30.829,40 pkt.



S&P 500 zwyżkował 0,57 proc. i wyniósł 3.748,14 pkt.



Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,61 proc., do 12.740,79 pkt.



Przez dużą część dnia nastroje na nowojorskich giełdach były bardzo dobre, ale w końcówce zrobiło się nerwowo, gdy doszło do poważnych zamieszek na terenie amerykańskiego Kongresu.



Analitycy Goldman Sachs oczekują kolejnego dużego pakietu stymulującego w wysokości 600 mld USD w najbliższym czasie jeśli Demokraci zdobędą większość w Senacie.



Tom Lee, szef działu analiz Fundstrat Global Advisors, wskazuje, że wyniki wyborów w Senacie są pozytywne, bo znika kolejny czynnik niepewności dla rynków.



"Nie znam przyszłości, ale dla mnie niepewność związana z wyborami to był poważny problem, który wisiał na rynkiem" - napisał Lee w nocie dla klientów.



Na fali oczekiwań na dodatkową rządową pomoc, w środę zyskiwała część akcji na giełdach.



Indeks małych spółek Russell 2000 zyskał około 3,7 proc. Gigant przemysłowy Caterpillar zyskał ponad 5 proc.



Rosły akcje banków. JPMorgan Chase zyskał prawie 5 proc., a Bank of America ponad 6,5 proc. Rentowności amerykańskich 10-letnich papierów skarbowych wzrosły w środę powyżej poziomu 1 proc. i znalazły się na najwyższym poziomie od marca 2020 roku.



W środę opublikowany został protokół z grudniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Wynika z niego, że warunki finansowe w USA pozostały akomodacyjne w czasie gdy pandemia Covid-19 spowodowała ogromne trudności społeczne i ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych i na świecie.



Uczestnicy posiedzenia ocenili, że ogólnie warunki finansowe pozostały akomodacyjne, częściowo odzwierciedlając środki polityki wspierającej gospodarkę i przepływ kredytów dla amerykańskich gospodarstw domowych i przesiębiorstw.



Uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że ścieżka dla gospodarki USA będzie zależała od przebiegu pandemii koronawirusa i że trwający kryzys zdrowotny będzie nadal ciążył aktywności gospodarczej, zatrudnieniu i inflacji w najbliższej perspektywie i będzie stanowił poważne zagrożenie dla perspektyw gospodarczych w średnim okresie.



Uczestnicy zauważyli, że gospodarka USA nadal wykazuje jednak odporność w obliczu pandemii, chociaż daleko jej jest do osiągnięcia warunków zgodnych z podwójnym mandatem FOMC.



Uczestnicy posiedzenia wskazali, że warunki na amerykańskim rynku pracy ogólnie nadal się poprawiały, ale są dalekie od tych, które są zgodne z celem FOMC dotyczącym maksymalnego zatrudnienia.

Po zamieszkach fala dymisji w Białym Domu

Z minutek wynika też, że ewentualny tapering może być podobny do tego z lat 2013-2014.Na zakończenie posiedzenia 15-16 grudnia 2020 Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. Fed zapowiadał, że nie zmieni stóp procentowych, dopóki gospodarka nie zbliży się do osiągnięcia pełnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc.

Po wtargnięciu zwolenników Donalda Trumpa do Kongresu część pracowników Białego Domu zrezygnowała z pracy. Portal CNN spekuluje że kolejni rozważają taki krok, w tym doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu, Robert O'Brien. Według CNN niektórzy członkowie rządu prowadzą rozmowy na temat odsunięcia prezydenta od władzy.



Dymisję z efektem natychmiastowym złożyła Stephanie Grisham, szefowa personelu Melanii Trump i była rzeczniczka Białego Domu. Swoją pracę zakończyły także Sarah Matthews z biura prasowego oraz Anna Cristina Niceta, która odpowiadała za organizacje spotkań.Jak podaje CNN, dymisję jeszcze w środę czasu miejscowego rozważają także O'Brien, doradca Białego Domu Matt Pottinger oraz zastępca szefa personelu Chris Liddell. Zdaniem stacji niektórzy członkowie rządu prowadzą rozmowy na temat 25. poprawki do amerykańskiej konstytucji, która mówi o pozbawieniu władzy prezydenta. Procedura wymaga zaangażowania w to wiceprezydenta.Jak donosił dziennik "New York Times", to zastępca Trumpa Mike Pence, a nie prezydent, zatwierdził rozkaz rozmieszczenia oddziału Gwardii Narodowej w Waszyngtonie. Wcześniej - mimo presji ze strony Trumpa - Pence stwierdził że nie może jednostronnie odrzucić głosów Kolegium Elektorów, za co spotkała go krytyka ze strony przywódcy USA.25. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych przewiduje możliwość pozbawienia prezydenta Stanów Zjednoczonych władzy, jeśli większość członków jego gabinetu - pod kierunkiem wiceprezydenta - dojdzie do wniosku, że prezydent jest niezdolny do sprawowania tego urzędu.O takiej opinii musi pisemnie zostać poinformowany Kongres, władzę niezwłocznie przejmuje w takim przypadku wiceprezydent. Prezydent może jednak zaprotestować, a wtedy jeśli wiceprezydent i gabinet to zakwestionują, ostateczną decyzję podejmuje Kongres.O zastosowanie 25. poprawki zaapelowali do Pence'a demokratyczni członkowie komisji sprawiedliwości Izby Reprezentantów.