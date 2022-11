Chcą produkować w Polsce wodór i amoniak na bazie OZE. Koszt to 22 mld euro

Jest szansa na produkcję amoniaku, wodoru i metanolu na bazie wielkoskalowych OZE. Hynfra i Energy Group podpisały list intencyjny w tej sprawie - poinformowała Hynfra w czwartek. Dodano, że koszt inwestycji oszacowano na ponad 22 mld euro.

Energy Group oraz Hynfra rozpoczynają współpracę w zakresie produkcji wodoru, amoniaku i metanolu na bazie wielkoskalowych OZE na terenie Polski.

Planowany koszt inwestycji firmy szacują na ponad 22 mld euro. W tej kwocie mieściłaby się budowa farm fotowoltaiczych i wiatrowych oraz instalacji do produkcji wodoru, amoniaku i metanolu do 2030 r.

Takie projekty dają nam szanse kompletnie zmienić rolę Polski na mapie wodorowej Europy, co jest kwestią fundamentalną dla przyszłości naszej gospodarki - podkreślił prezes Hynfry Tomoho Umeda.

"Energy Group, spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii oraz Hynfra, która rozwija projekty z zakresu czystej energii, odnawialnego wodoru i jego pochodnych, rozpoczynają współpracę w zakresie produkcji wodoru, amoniaku i metanolu na bazie wielkoskalowych OZE na terenie Polski" - poinformowała w czwartek Hynfra w komunikacie.

Planowany koszt inwestycji firmy szacują na ponad 22 mld euro

Podano, że "planowany koszt inwestycji firmy szacują na ponad 22 mld euro". Wyjaśniono, że w tej kwocie mieściłaby się budowa farm fotowoltaiczych i wiatrowych oraz instalacji do produkcji wodoru, amoniaku i metanolu do 2030 r. Wytwarzałyby one te produktu na bazie elektrolizy.

Hynfra poinformowała również, że w czwartek w Kielcach podpisano list intencyjny w tej sprawie.

"Zgodnie z porozumieniem, Energy Group będzie odpowiedzialna za pozyskanie terenów, rozwój i przygotowanie instalacji OZE, Hynfra zaś zadba o integrację rozwiązań technologicznych i realizację instalacji do produkcji oraz dystrybucji odnawialnego wodoru, amoniaku lub metanolu na bazie energii z OZE" - podano w komunikacie.

- Obserwując światowe i europejskie rynki widzimy, jak szybko rosną inwestycje związane z produkcją zielonego wodoru i amoniaku. Oba są, naszym zdaniem, niezbędnymi elementami zielonej transformacji i dekarbonizacji. Łącząc nasze doświadczenie z obszaru OZE z kompetencjami Hynfry, która jest liderem na polskim rynku wodoru, mamy ambicje stać się jego czołowym producentem w naszym regionie - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor zarządzający Energy Group Marian Glita.

Według prezesa Hynfry Tomoho Umedy wielkogabarytowe i skoncentrowane moce wytwórcze OZE można przeznaczyć do produkcji wodoru zgodnie z przewidywanym kierunkiem regulacji europejskich.

Inwestycja zmieni rolę Polski na mapie wodorowej Europy

- Takie projekty dają nam szanse kompletnie zmienić rolę Polski na mapie wodorowej Europy, co jest kwestią fundamentalną dla przyszłości naszej gospodarki. Metanol i amoniak zaś to kluczowe nośniki wodoru, ale także surowce dla wielu dziedzin produkcji przemysłowej i transportu - dodał Tomoho Umeda.

8 listopada br. dyrektor departamentu korporacyjnego techniki i energii Grupy Azoty Zbigniew Wadach powiedział podczas II Debaty Kampanii Polska Chemia, że spółka stawia na rozwój, ale "przy produkcji nawozów generalnym problemem do rozwiązania jest produkcja zielonego amoniaku".

Jest ona traktowana jako sposób na dekarbonizację przemysłu chemicznego. Wadach dodał, że to jest "kompletnie inny" obszar zapotrzebowania na energię elektryczną niż dzisiaj dla produkcji amoniaku z gazu, ponieważ potrzeba bardzo dużo energii do jego wyprodukowania.

- To jest ogromne wyzwanie nie tylko dla firm chemicznych, ale dla całej energetyki. Oczywiście jest pytanie, czy chemia powinna się zajmować energetyką, czy nie powinna kupić ten produkt z zewnątrz - stwierdził Wadach.

Ostrzegł, że istnieje zagrożenie, że produkcja energochłonna, "taka, jaka jest prowadzona przez Grupę Azoty, będzie szukała lokalizacji, poza Unią Europejską, szukając dogodniejszych warunków biznesowych, ale również uzyskania korzystniejszych warunków produkcji amoniaku".

- To są rozważania analityczne, nie ma na dzisiaj żadnych decyzji, ale w ramach tych rozważań analitycznych rozpatrujemy, czy produkować u siebie amoniak i w jakich ilościach, aby był zielony, na ile mamy możliwości i potencjał techniczny i finansowy, a na ile szukać ewentualnych akwizycji lub przeniesienia poza nie tylko Polskę, ale poza Unię Europejską - zaznaczył Wadach.

Energy Group ma 100 procent udziałów w spółce MG Green Energy, która działa na rynku OZE od 10 lat i jest obecnie deweloperem projektów fotowoltaicznych w Polsce. MGGE zajmuje się kompleksową budową farm fotowoltaicznych, doradztwem i pośrednictwem przy budowie oraz sprzedażą gotowych projektów PV. Łączna suma zrealizowanych do tej pory projektów to ok. 1156 MW za co otrzymała od Instytutu Energii Odnawialnej Certyfikat potwierdzający 36,9 proc. udziału w rynku PV. Obecnie moc rozwijanych przez MGGE projektów wielkogabarytowych to około 7000 MW.

Hynfra jest integratorem technologii, pozwalających przeprowadzić transformację energetyczną i pełną dekarbonizację. Projektuje i rozwija instalacje do produkcji i wykorzystania wodoru odnawialnego, jego pochodnych, zielonej energii oraz odnawialnych źródeł ciepła. Portfolio Hynfry opiera się na czterech filarach: przemysłowym, amoniakowym, komunalnym i magazynowania energii.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl