Chcą zrobić biznes na zgliszczach imperium L. Czarneckiego. Ujawnili plan

VeloBank, czyli bank powstały w miejsce upadłego Getin Banku Leszka Czarneckiego ma ambitne plany dotyczące digitalizacji działalności i udzielania zielonego finansowania. Zarząd banku zastrzega, że większość ryzykownych aktywów została wydzielona ze struktury banku.

VeloBank zamierza rozwijać zdalne kanały sprzedaży - już w pierwszym kwartale 2023 roku blisko 35 proc. kredytów bank chce sprzedawać za pośrednictwem kanałów zdalnych.

Bank, którego właścicielami są Bankowy Fundusz Gwarancyjny i osiem banków komercyjnych, chce do końca 2025 roku pozyskać 400 tys. nowych klientów.

Istotnym elementem nowej strategii VeloBanku będzie także zielone finansowanie.

VeloBank to podmiot powstały wskutek restrukturyzacji Getin Banku, a decyzja o likwidacji Getin Noble Banku podjęto 30 września 2022 roku. Jak wskazują członkowie zarządu VeloBanku, jest to nowy bank z czystą kartą, dziesiąty co do wielkości bank w Polsce, posiadający 40 mld zł aktywów, a liczba klientów przekracza milion.

Bank chce skupić się na cyfryzacji działalności, nastawić na zielony zwrot, uprościć procesy, docelowo także skupić się na ekspansji rynkowej.

Jak zapowiedzieli przedstawiciele banku na konferencji, do końca 2025 roku VeloBank chce pozyskać 400 tys. nowych aktywnych klientów (do końca 2023 roku pozyska 150 tys. nowych aktywnych klientów) i osiągnąć skumulowany zysk netto w wysokości 1,5 mld zł.

- Będzie to bank uniwersalny, z którego klienci mogą korzystać na każdym etapie swojego życia, dzięki pełnej gamie nowoczesnych produktów. Stawiamy mocny akcent zarówno na bankowość elektroniczną i mobilną - wskazał prezes banku, Adam Marciniak.

VeloBank zaoferuje klientom pełną gamę produktów finansowych. W pierwszym kwartale 2023 roku bank zaproponuje kredyt hipoteczny. Wdrożony zostanie również nowy, efektywny proces kredytowy, odświeżona zostanie oferta dla sektora MŚP oraz rozszerzona oferta produktów inwestycyjnych.

W 2025 roku miliard na finansowanie zielonych inwestycji

Ważnym elementem strategii VeloBanku będzie również aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych i inicjowanie z nimi wspólnych, obopólnie korzystnych projektów m.in. w segmencie Green Finance.

Bank planuje w sposób zrównoważony zwiększać wolumen sprzedaży produktów Green Finance m.in. w oparciu o nowe linie produktowe – aż do 1 mld zł w 2025 roku. W ramach zielonej transformacji VeloBank planuje partnerstwa w programach rządowych oparte na wsparciu klientów w pozyskaniu dotacji oraz partnerstwa z firmami oferującymi doradztwo technologiczne i wykonanie instalacji.

VeloBank zamierza pozyskać 10 tys. klientów biznesowych w 2023 roku, a w 2025 osiągnąć pułap 2 proc. udziału w rynku bankowości w Polsce. Już w pierwszym kwartale 2023 roku blisko 35 proc. kredytów bank chce sprzedawać w kanałach zdalnych.

Zarząd banku zastrzega, że większość ryzykownych aktywów została wydzielona ze struktury banku, co czyni z VeloBanku "w pełni bezpieczny bank".

Właścicielami VeloBanku są Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz osiem banków komercyjnych. Restrukturyzacja części aktywów powoduje konieczność działania w sztywnych ramach organizacyjnych i ograniczeniach. Docelowo VeloBank ma zostać sprzedany, tak aby zaangażowane kapitałowo podmioty mogły odzyskać zaangażowane środki.

