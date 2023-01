"Chcemy wygrać z sepsą!" - 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ponad 120 tys. wolontariuszy, tysiące aukcji oraz wydarzeń – tak w liczbach wygląda odbywający się w niedzielę 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku orkiestra zbiera na wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń.

Pieniądze zbierane podczas 31. Finału WOŚP zostaną przeznaczone na zbiera wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń.

W Warszawie studio, z którego będzie transmitowany finał WOŚP ustawiono na Placu Defilad.

W Łodzi tradycyjnie już najważniejsze wydarzenia zaplanowano na Rynku Włókniarek Łódzkich.

W Krakowie w ramach finału odbędą się koncerty, zawody sportowe, pokazy filmów oraz spotkania fanów motoryzacji.

Finał WOŚP poprzedzają go akcje internetowe i wydarzenia zamknięte

Tegoroczny finał WOŚP przebiega pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!". Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poprzedzają go akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia. Od początku swojej działalności fundacja zebrała na wsparcie polskiej medycyny ponad 1,75 mld zł i kupiła ponad 70 tys. urządzeń.

"Chcemy walczyć z sepsą. To nie choroba, ale reakcja organizmu na zakażenie. Organizm się broni; aby ta walka była skuteczna, trzeba wyposażyć, według naszych szacunków, ponad 80 laboratoriów szpitalnych w sprzęt, który będzie bardzo szybko diagnozował i określał jak można skutecznie leczyć pacjenta" - mówił wcześniej prezes WOŚP Jerzy Owsiak.

Dodał, że po raz pierwszy orkiestra będzie grała dla wszystkich - małych i dużych pacjentów. "Sepsa nikogo nie omija - czy są to noworodki, czy pacjent w bardzo podeszłym wieku - po prostu może zaatakować każdego" - mówił Owsiak.

Puszki ma ponad 120 tys. wolontariuszy w kraju i zagranicą

W tegorocznym finale WOŚP uczestniczy ponad 120 tys. wolontariuszy w kraju i zagranicą, którzy zbierają pieniądze do puszek. Przygotowano 225 tys. puszek oraz 35,7 mln serduszek w wersji polskiej i ponad 1,55 mln w wersji angielskiej. Uruchomiono ponad 1,6 tys. orkiestrowych sztabów, które koordynują tysiące imprezy i wydarzeń związanych z finałem w Polsce i w różnych częściach świata. Owsiak powiedział, że "orkiestra gra" m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Islandii, USA, Nowej Zelandii, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Singapurze i w Arabii Saudyjskiej.

Wydarzenia towarzyszące finałowi WOŚP odbywają się w niedzielę w wielu miastach i miejscowościach w całej Polsce.

W Warszawie studio, z którego będzie transmitowany finał WOŚP ustawiono na Placu Defilad. Na Placu Bankowym zaś odbywać się będą koncerty; stamtąd też wystartuje bieg "Policz się z cukrzycą". W ramach aukcji WOŚP w stolicy można wylicytować udzielenie ślubu przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego lub rejs po Wiśle, w którym prezydent będzie sternikiem. W organizację aukcji włączył się też miejskie spółki - m.in. warszawskie zoo (spacer po ogrodzie zoologicznym z dyrektorem Andrzejem Kruszewiczem), czy stołeczny Zarząd Zieleni (rejs po Wiśle).

Co będzie się działo w innych miastach naszego kraju? Przeczytaj o atrakcjach

Miejski finał WOŚP w Szczecinie zorganizowany będzie w Ogrodach Śródmieście, gdzie odbędą się pokazy tańca i koncerty. Atrakcje związane "orkiestrą" odbędą się też m.in. w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, gdzie zaplanowano licytacje, występy artystyczne i pokazy medyczne. Można też wziąć udział w internetowych aukcjach; do wylicytowania jest m.in. piastowanie urzędu prezydenta Świnoujścia w dowolnie wybranym dniu 2023 r. lub spacer w tunelu pod Świną jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem.

W Łodzi tradycyjnie już najważniejsze wydarzenia zaplanowano na Rynku Włókniarek Łódzkich. W ramach finału odbędzie się koncert, w którym udział wezmą lokalne zespoły oraz gwiazda wieczoru - Maryla Rodowicz. Szereg atrakcji czeka też odwiedzających w niedzielę łódzką Manufakturę i rynek. W pasażach galerii handlowej pojawią się m.in. pojazdy łódzkich klubów motocyklowych, a w rynku - sprzęt wojskowy, motocykle z okresu II wojny światowej czy zabytkowe samochody.

We Wrocławiu finał WOŚP odbędzie się w rynku, gdzie ustawiono scenę koncertową. Wystąpią m.in. wrocławscy gitarzyści, którzy zagrają "Hey Joe" Jimiego Hendrixa, rozpoczynając w ten sposób odliczanie do próby bicia Gitarowego Rekordu Świata 2023 we Wrocławiu. Władze stolicy Dolnego Śląska i spółki miejskie przygotowały też szereg aukcji. Wylicytować można m.in. unikatową Gitarę Dobrych Relacji, koszulkę koszykarskiej reprezentacji Polski z autografami uczestników Eurobasketu 2009, znanych z parkietów NBA, dźwig MPK czy pakiet "VIP na wyścigach konnych" na wrocławskie Partynice.

W Krakowie w ramach finału odbędą się koncerty, zawody sportowe, pokazy filmów oraz spotkania fanów motoryzacji. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przekazał na licytację rękawice bokserskie od mera Kijowa Witalija Kliczki, które były prezentem w podziękowaniu za pomoc, jaką krakowianie ofiarowali walczącej Ukrainie. Na zakończenie 31. Finału WOŚP odbędzie się "Ogniste Show" przed wejściem głównym Nowohuckiego Centrum Kultury.

W Białymstoku główną scenę koncertową ustawiono na Rynku Kościuszki. W tym miejscu też przygotowano liczne atrakcje jak rozgrzewka z morsami, wystawa samochodów offroad czy możliwość zajrzenia do wozu strażackiego.

Występ Majki Jeżowskiej i Margaret, pokazy psów, wozów bojowych i pożarniczych, licytacje, w tym wizyty na backstage największej imprezy kulturalnej w Rzeszowie - Europejskiego Stadionu Kultury 2023 to niektóre z atrakcji 31. finału WOŚP w stolicy Podkarpacia.

W Radomiu, oprócz koncertów, odbędą pokazy zabytkowych samochodów oraz gry i zabawy dla najmłodszych.

W Olsztynie w ramach WOŚP zaplanowano m.in. wspólną kąpiel morsów. Koncerty odbędą się na scenie na Starym Mieście; szereg imprezy przygotowano w centrach handlowych, szkołach i przedszkolach.

W Bydgoszczy koncerty odbędą się na Starym Rynku. Przewidziano też imprezy sportowe, m.in. bicie rekordu liczby osób, które na ergometrze wioślarskim pokonają 500 m, wspólne treningi biegowe i kolarskie w leśnym parku. Można wziąć też udział w licznych licytacjach, m.in. dzień w ratuszu z prezydentem Bydgoszczy, zwiedzanie Sejmu w towarzystwie posłów z regionu czy lot szybowcem nad miastem.

Cel szczytny, jak od ponad 30 lat. Czyli na co WOŚP przekaże efekty zbiórki w tym roku?

Za pieniądze zebrane w ramach 31. Finału WOŚP kupione będą m.in.: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF; analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego; zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych; systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń i komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Podczas zeszłorocznego finału zebrano ponad 224 mln zł. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu okulistycznego dla dzieci.

