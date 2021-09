Chcieli oddać firmę za darmo, byle ktoś płacił im pensje. Dziś pędzą do przodu

Miałem duże wsparcie ze strony wspólników, którzy uczestniczyli we wszystkich decyzjach. Przeplataliśmy się kompetencjami. Kiedy mam dobry humor, pędzę do przodu i ciągnę ludzi. Kiedy z kolei miałem słabsze momenty, miałem nastrój na zasadzie „O mój Boże, co to będzie?”. Wtedy wspólnicy trzymali to w ryzach, dawali mi „z liścia w ryja”, dzięki temu mogłem odbić się od kolejnego dna. Bo psychicznie najtrudniejsze w tym wszystkim było to, że systematycznie trafialiśmy na kolejne dno: trzecie, czwarte, piąte – mówi w rozmowie prezes Brand24 Michał Sadowski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przez tę blokadę ucierpiała reputacja całej firmy i nas. Byliśmy też zablokowani jako ludzie na tych platformach, dlatego nie mogliśmy się skutecznie bronić przed różnymi komentarzami.To był czteromiesięczny cykl spadków na giełdzie, wynikających z blokady na Facebooku i komentarzy mediowych do tych spadków.Czas był bardzo trudny, jednocześnie trzeba było żonglować komunikacją z klientami, załogą, giełdą, mediami, radą nadzorczą, akcjonariuszami, prawnikami i samym Facebookiem. To wszystko nas wzmocniło i dało nam unikatowe kompetencje, bo mało jest firm, które przeszły przez taką ścieżkę, jak my z Facebookiem.– Przede wszystkim załoga, wspierająca nas od A do Z. Miałem duże wsparcie ze strony wspólników, którzy uczestniczyli we wszystkich decyzjach. Przeplataliśmy się kompetencjami. Kiedy mam dobry humor, pędzę do przodu i ciągnę ludzi. Kiedy z kolei miałem słabsze momenty, miałem nastrój na zasadzie „O mój Boże, co to będzie?”. Wtedy wspólnicy trzymali to w ryzach, dawali mi „z liścia w ryja”, dzięki temu mogłem odbić się od kolejnego dna. Bo psychicznie najtrudniejsze w tym wszystkim było to, że systematycznie trafialiśmy na kolejne dno: trzecie, czwarte, piąte...– Kiedy wchodziliśmy w ten kryzys na początku września i mniej więcej wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało, nagle okazało się, że odejść klientów jest więcej niż zakładaliśmy.Potem przyszło kolejne dno, ponieważ nie przewidzieliśmy, jak bardzo to będzie pożywny temat dla mediów. Następnie okazało się, że część umów wygasa pod koniec roku, stąd w styczniu mieliśmy przypływ odejść klientów.Po kolejnym „strzale po twarzy” człowiek zastanawia się, gdzie jest prawdziwe, ostateczne dno, od którego będzie się można odbić...– Zgadza się. W marcu 2020 roku podpisaliśmy porozumienie z Facebookiem, uzyskaliśmy wszystkie dostępy i od kwietnia-maja znowu rośniemy nieprzerwanie. Czwarty kwartał był najlepszy sprzedażowo w historii firmy, w kilka miesięcy poprawiliśmy dynamikę sprzed problemów z FB. Po raz pierwszy w IV kwartale wygenerowaliśmy zysk i przekroczyliśmy próg rentowności.Dużo inwestujemy, dlatego tym roku zysk będzie na poziomie kilku tysięcy złotych, ale w kolejnych latach będą to już wyniki siedmiocyfrowe.Spółka się ustabilizowała, rośnie szybciej niż kiedykolwiek.Co ważne, byliśmy w stanie obsłużyć dużą część długów, które zaciągnęliśmy w najtrudniejszym okresie.– Przede wszystkim w technologie, ale i nowe produkty. Cały czas rozwijamy panel, wdrożyliśmy responsywną wersję mobilną naszej głównej zakładki, która jest dużym przełomem. Historia z Facebookiem nauczyła nas, by nie być uzależnionymi od jednego medium, dlatego dorzuciliśmy monitoring najróżniejszych platform, podcastów, newsletterów, TikToka.Pogłębiamy funkcje analityczne. Zaczęliśmy wdrażać nowe funkcje, wychodzimy z narzędzia, które dawało liczby, do narzędzia, które daje wnioski. Oceniamy, czy wzmianki, które pojawiły się na temat klienta, są pozytywnym sygnałem.– W 70 proc. zagraniczni. Przeciętnie zostawiają u nas 90-100 dolarów miesięcznie.Jakie jest tempo pozyskiwania nowych klientów? Pomiędzy 100 a 250 na kwartał.– Pracujemy nad modułami i technologiami, dzięki którym system będzie rozumiał to, co się pisze o markach. Będzie w stanie nie tylko to skwantyfikować, opisać liczbami czy wskaźnikami, ale będzie rozumiał, co to oznacza. Będzie to ułatwiało generowanie gotowych wniosków, raportów.– Wielokrotnie, bo obecność na giełdzie ma swoje plusy, ale i minusy. Kiedy źle się dzieje w firmie, giełda potrafi negatywny efekt wzmocnić, potrafi być wtedy dużym problemem w tematach wizerunkowych i komunikacyjnych.Oczywiście, ma też dużo zalet, przede wszystkim szybki dostęp do pieniędzy. Giełda pozwoliła nam się odbić, kiedy udało nam się powstrzymać spadki i dogadać z FB.Gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzję o debiucie, byłaby ona identyczna jak cztery lata temu.Kryzys facebookowy pozwolił nam zdiagnozować, co w firmie działa najlepiej, a co słabiej. Dzięki temu w bardziej zwinnym modelu mogliśmy po powrocie na Facebooka skoczyć do przodu i rosnąć szybciej niż wcześniej.– Ani ja, ani wspólnik nie myślimy o sprzedaży większej puli akcji czy całej firmy. Wierzymy, że potrafimy zbudować coś większego. Po pierwszych testach widzimy, że Brand24 jako spółka wielu produktów ma duży potencjał.Bardzo prawdopodobne jest doprowadzenie tej spółki do przychodu na poziomie przynajmniej kilkudziesięciu milionów złotych i kilku, a z czasem kilkudziesięciu milionów zysku.Uważamy, że ten biznes za kilka lat może być wart znacznie więcej, dlatego niechętnie podchodzimy do tematów akwizycji.Nie angażujemy się też w żadne inne projekty.– Jestem szczęśliwy, dlatego tak.– Zbudowanie biznesu wartego ponad 50 milionów - bez głębokich kieszeni - jest obiektywnie sukcesem biznesowym. Ale staram się ze znajomymi o tym nie rozmawiać; byłoby to niezręczne, a nawet żenujące.Szacunek otoczenia jest dla mnie absolutnie ważny, ważniejszy nawet niż kasa.– Gram na gitarze i śpiewam w zespole rockowym Kto. Jestem też domorosłym fotografem.