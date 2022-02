Checkpoint: rynek handlu żywnością w Polsce wkrótce może przekroczyć 100 mld dolarów

Według analizy Research and Markets, najpóźniej do 2025 r. rynek produktów spożywczych w Polsce ma przebić barierę 100 mld dolarów, ale może stać się to szybciej m.in. z powodu dużego zainteresowania produktami premium - informuje firma Checkpoint.

Dobrym prognostykiem jest także wynik eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. W okresie styczeń-listopad 2021 wartość wywozu wzrosła o ok. 10 proc. do poziomu ponad 155 mld zł. "Nieocenione znaczenie w tym trudnym, także dla sektora spożywczego, okresie, ma zagwarantowanie ciągłości łańcuchów dostaw (...) oraz świadomość, jakie znaczenie ma zapewnienie pełnej przejrzystości i kontroli drogi, jaką produkty spożywcze pokonują od ich wyprodukowania do półki sklepowej" - podkreśliła Business Unit Director z Checkpoint Systems Ewa Pytkowska.

Z ostatniej analizy firmy CBRE dot. sektora spożywczego w Polsce wynika, że żywność oraz napoje bezalkoholowe stanowią aż jedną czwartą ogółu wydatków gospodarstw domowych. Zakupy spożywcze codziennie robi niemal 40 proc. Polaków, zaś w znaczącej mniejszości są osoby, które nabywają żywność rzadziej niż 3 razy w tygodniu. Warto jednak zauważyć, że pandemia spowodowała, iż ponad połowa konsumentów (51 proc.) robi większe zakupy za jednym razem, niż miało to miejsce w przed pojawieniem się epidemii covidowej.

Choć zainteresowanie zakupami tzw. produktów pierwszej potrzeby w kanałach online rośnie, to stale blisko 60 proc. ankietowanych wybiera tradycyjne, sklepy czy supermarkety. Według ekspertów CBRE, 70 proc. Polaków dokonuje zakupów w dyskontach.

"Ryzyko utraty ciągłości łańcuchów dostaw czy utraty kontroli nad produktami trafiającymi do obiektów tego typu bez wątpienia mogłoby wywołać znaczną destabilizację całego rynku handlu tzw. "spożywką" - zaznaczyła Pytkowska.

Najwięcej placówek handlowych mają w Polsce sieci Żabka (7325 sklepów) Biedronka (ponad 3100 sklepów), Dino (1532 obiekty) oraz Lidl (765 marketów) .

Jednym z dominujących trendów jest konsolidacja handlu i mocna ofensywa dużych sieci handlowych, ale - jak zauważa Checkpoint - nie oznacza to, że tzw. mikro-handel, czyli małe rodzinne sklepy całkowicie znikną z handlowego krajobrazu Polski. Polska w Europie jest krajem o największym udziale sprzedaży w placówkach mniejszego formatu, czyli poniżej 300 mkw.

Polscy konsumenci cenią sobie różnorodność i robią zakupy w różnych sklepach. Jak wskazuje raport NielsenIQ Shopper Trends 2021, rodzimi klienci nie są lojalni wobec jednej marki. Korzystają średnio z czterech sieci w miesiącu, porównując asortyment, poziom cen czy jakość obsługi. Jest to wynik plasujący Polskę w top 3 krajów europejskich pod względem liczby sieci sklepów, z których na co dzień korzystamy.

Badania pokazują, że spadek zasobności portfeli spowodowany kryzysem czy postępującą inflacją nie powinien przełożyć się na zmniejszenie zainteresowania produktami spożywczymi z tzw. kategorii premium. Według portalu Grocery Dive, jest to jeden z najważniejszych trendów na 2022 r. dotyczących tego rynku.

Jak wynika z ostatniego raportu McKinsey oraz EuroCommerce "The State of Grocery Retail 2021", sprzedaż produktów spożywczych w kanałach cyfrowych wzrosła w 2020 r. w całej Europie średnio o aż 55 proc. Nie straciły na tym jednak tradycyjne supermarkety - tam zakupy też wzrosły, choć niewiele, bo o 3 proc.

"Popularność zakupów internetowych i dostaw do domu zapewne spowoduje dalszy rozwój tej formy sprzedaży oraz wzrost przychodów, ale koszty operacyjne tego typu działalności zdają się być wyższe w porównaniu z kosztami sklepów stacjonarnych. Jest to związane z wysokimi kosztami dystrybucji wynikających z wyższej podstawy kosztowej. Z tego też powodu nadal znajdzie się miejsce na sklepy tradycyjne, zwłaszcza w obszarze świeżej żywności" - czytamy w informacji firma Checkpoint.

