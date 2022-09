Chińczycy biją rekordy w zakupach rosyjskiej ropy i gazu

Import surowców energetycznych z Rosji do Chin od marca do lipca przekroczył całą ubiegłoroczną wartość. Pekin jest jednym z największych beneficjentów rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

- Chiny są największym partnerem handlowym Rosji od 12 lat. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku handel między Chinami a Rosją osiągnął 117,206 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 31,4 proc. rok do roku. W ciągu zaledwie pięciu miesięcy – od marca do lipca – tego roku Chiny importowały z Rosji tyle surowców energetycznych, ile kupiły przez cały zeszły rok –poinformował ambasador Chin w Moskwie Zhang Hanhui.

Rosyjski minister rozwoju gospodarczego Maksim Reszetnikow przewidział niedawno, że handel między Chinami a Rosją w 2022 roku może przekroczyć 165-170 miliardów dolarów, co oznaczać będzie rekord.

Skąd takie wzrosty?

Chiny są jednym z państw, które najbardziej skorzystały na napaści Rosji na Ukrainę. Pekin zyskuje dwutorowo. Raz, że kupuje tania rosyjska ropę, której nie chcą zachodni klienci potępiający rosyjskie zbrodnie na Ukrainie. Po drugie chińscy producenci zastępują na rosyjskim rynku zachodnie firmy, które wycofały się z nieco z powodu agresji Moskwy na Kijów.







Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl