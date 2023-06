Chińczycy obniżyli stopę procentową. Ma to pomóc gospodarce

Bank Ludowy Chin podjął nieoczekiwaną decyzję dotyczącą obniżki tygodniowej stopy procentowej, która dotyczy zapewnienia płynności dla banków. Jej wejście w życie jest natychmiastowe. Rynki finansowe spodziewają się, że już w czwartek obniżone zostaną stopy średnioterminowe.

Informacje napływające z Chin dotyczące gospodarki nie są jednoznaczne. Jednak przeważa pesymizm związany z tym, że nadal nie udało się odbudować popytu wewnętrznego, nie wspominając o osłabieniu eksportu. Otrzymujące się od czasu zniesienia obostrzeń po pandemii covid-19 słabe wyniki ekonomiczne znalazły odzwierciedlenie w komunikacie opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny.

W maju 2023 roku chińska gospodarka skurczyła się w ujęciu rok do roku o 7,5 procent. To dużo więcej niż spodziewał się rząd, nie wspominając o analitykach. Dodatkowo w maju, drugi miesiąc z rzędu, spadła aktywność produkcyjna i poziom inwestycji przedsiębiorstw.

Te sygnały były na tyle czytelne, że we wtorek Bank Ludowy Chin (PBOC) nieoczekiwanie podjął decyzję o obniżce krótkoterminowej stopy procentowej z 2 procent do 1,9 procent. Jest to główna stopa, po której bank centralny zapewnia płynność banków komercyjnym, czyli tak zwana siedmiodniowa stopa repo.

W minionym tygodniu banki komercyjne, które są kontrolowane przez państwo, obniżyły oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnych, aby ci mniej oszczędzali, a więcej przeznaczali na konsumpcję. Można się także spodziewać tego, że w najbliższy czwartek bank centralny obniży stopy średnioterminowe, w tym także pięcioletnią stopę referencyjną dla kredytów hipotecznych.

Najbliższe tygodnie pokażą czy ten sposób pobudzania gospodarki chińskiej okaże się efektywny. Od tego zależeć będą ceny podstawowych surowców, w tym zwłaszcza ropy naftowej i miedzi.

