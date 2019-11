Chińczycy oczekują od Polski "suwerennej, wolnej od presji" decyzji w sprawie Huawei

Polska i Chiny mają za sobą wiele lat pomyślnej współpracy, a obecnie brak rozbieżności w istotnych sprawach. Polacy i Chińczycy mają za sobą doświadczenia okupacji podczas II wojny światowej i milionów ofiar, mogą pochwalić się pracowitością, podzielają takie wartości, jak rola rodziny i dobra edukacja dzieci. Polsko-chińska współpraca gospodarcza może się nadal rozwijać - powiedział Liu Guangyuan, ambasador ChRL w Polsce podczas spotkania w Warszawie z dziennikarzami.





Oferta Huawei dla Polski

Perspektywa innych bezpośrednich inwestycji chińskich firm

- W najbliższym czasie gotowi jesteśmy do podpisania umowy etapowej – stwierdził ambasador Liu. – Inaczej mówiąc, w najbliższym czasie będzie możliwe osiągnięcie pierwszego etapu porozumienia.Patrz też: Wojna handlowa USA-China zmierza ku końcowi? Portal WNP.PL zapytał też ambasadora o perspektywy inwestycji bezpośrednich firm chińskich w Polsce, w tym w kluczowych projektach, jak budowa telekomunikacyjnej sieci G5, budowa CPK, ewentualne zainteresowanie kapitału chińskiego w projektach rozbudowy portów Gdańsk i Gdynia oraz ewentualne problemy i jakiej są one natury.Ambasador Liu przypomniał, że Huawei podpisał już na świecie ponad 60 umów dotyczących sieci 5G, w tym 32 z klientami z Europy. Podkreślił, że technologia oferowana przez prywatną spółkę Huawei jest najnowocześniejsza na świecie, o rok-dwa wyprzedza konkurentów pod względem rozwoju tej technologii. Jako jedyna oferuje kompleksowe usługi, tj. od budowy infrastruktury po oferty dla odbiorcy końcowego.Patrz też: W ęgrzy dopuścili Chińczyków do budowy infrastruktury dla 5G - Oficjalnie nie ma mowy o blokadzie w Polsce oferty Huawei – stwierdził ambasador Liu. - Odwrotnie, muszę wspomnieć o zapewnieniach strony polskiej, że opowiada się za uczciwymi warunkami wyboru oferty.Według oficjalnego stanowiska po polsko-chińskich rozmowach na wysokim szczeblu w sprawie oferty Huawei, „polscy przywódcy wyraźnie stwierdzili, że będą chronić otwartości i równości rynku telekomunikacyjnego i wobec żadnego konkretnego kraju lub przedsiębiorstwa nie będą prowadzić polityki wykluczającej”, stwierdza komunikat strony chińskiej.- Wierzymy, że strona polska będzie w stanie wywiązać się ze swojej obietnicy i stworzy uczciwe, otwarte i przejrzyste otoczenie biznesowe dla chińskich firm, które zgodnie z prawem prowadzą swoją działalność – mówił ambasador Liu.Wyraził też nadzieję, że „strona polska, kierując się fundamentalnymi interesami kraju, podejmie suwerenną decyzję, wolna od presji”.Ambasador ChRL w Polsce wyraził rozczarowanie w sprawie ewentualnego uczestnictwa kapitału lub firm chińskich w realizacji projektu CPK w Polsce.- Rozmowy toczą się w tej sprawie od dawna, ale nie stoją za nimi jakieś konkrety lub uzgodnienia – podkreślił Liu. - Nie powinniśmy oskarżać innych, ale Chińczycy mają powiedzenie, że czyny są ważniejsze od słów.Przypomniał, że przed kilkoma tygodniamich w Pekinie otwarto największe jednoterminalowe lotnisko na świecie. Zostało zbudowane w ciągu 3 lat.- To dowodzi potencjału myśli chińskich inżynierów, która rozciąga się na wiele innych sfer – dodał ambasador.Poinformował też, że w najbliższych 5 latach chińscy przedsiębiorcy planują zainwestować po raz pierwszy lub zwiększyć kapitały inwestycyjne o łącznej wartości 3 mld złotych. Planują oni m.in. utworzenie w Polsce centrum badawczo-rozwojowego oraz centrum obsługi dla klientów z Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii, a także rozbudowę mocy wytwórczych baterii litowo-jonowych przez Guotai-Huarong Poland, co wychodzi naprzeciw planom polskiego rządu dotyczącym rozwoju elektromobilności.