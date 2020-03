Chiński ekspert: pandemia koronawirusa raczej nie skończy się do lata

Wydaje się, że pandemia koronawirusa wciąż nie znalazła się w Europie pod kontrolą, a szanse na to, że do lata epidemia się skończy, są niewielkie – ocenił szef zespołu ekspertów ds. Covid-19 w Szanghaju Zhang Wenhong, cytowany w piątek przez chiński portal Caixin.

Szanghajski specjalista ds. chorób zakaźnych, który zyskał sławę dzięki śmiałym komentarzom na temat koronawirusa, przewidywał wcześniej, że epidemia w Chinach może zostać opanowana w kwietniu, natomiast światowa pandemia może wygasnąć w czerwcu.



Obecnie Zhang twierdzi jednak, że szanse na powstrzymanie pandemii do lata są "bardzo niskie". W wywiadzie dla chińskiej prasy ocenił, że wiosenne ocieplenie może pomóc w walce z wirusem.



Dodał jednak, że w obecnej poważnej sytuacji w Europie niektóre kraje nie mogą badać osób z łagodnymi objawami lub bez objawów.



- To oznacza, że osoby z łagodnymi objawami lub bez objawów mogą wciąż rozprzestrzeniać wirusa, więc pandemia może trwać nieprzerwanie. Być może do lata nie uda się jej zakończyć, a zimą może nadejść druga fala - powiedział Zhang Wenhong.



Skrytykował szczególnie strategię "odporności stadnej", która jego zdaniem rozważana jest w niektórych krajach europejskich. Zakłada ona, że wirus przestanie się rozprzestrzeniać, gdy odpowiednia liczba osób się zarazi i w ten sposób uodporni się na niego. Według Zhanga taki proces byłby bardzo długi i "niezwykle bolesny".



Szanghajski ekspert ocenił, że najważniejsze jest zapobieganie i kontrola epidemii.



- Bez kontaktu nie ma infekcji. Nie tylko trzeba zachowywać konieczny dystans społeczny, ale również nosić maseczki ochronne i często myć ręce. Jeśli robi się te trzy rzeczy, praktycznie nie ma ryzyka zakażenia - powiedział Zhang Wenhong.