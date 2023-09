Chiński eksport wypiera polskie AGD z rynku

Polska jest wciąż największym producentem sprzętu AGD w Europie. Ale coraz gorzej idzie rywalizacja z agresywnymi firmami chińskimi i tureckimi - donosi w czwartek "Rzeczpospolita".

Jak podaje gazeta, eksport chińskiego sprzętu AGD na rynki unijne rośnie od lat i jest już dużo wyższy niż nasza produkcja. "Z danych organizacji producentów APPLiA Polska wynika, że w I półroczu 2023 r. na rynki unijne trafiło z tego kraju 21,7 mln sztuk sprzętu. W tym samym czasie z polskich zakładów było to 6,3 mln, zatem można mówić już o przepaści. Dodatkowo, więcej niż nasze zakłady na unijne rynki sprzedały również firmy tureckie - było to 8,3 mln sztuk" - czytamy.

Dziennik zauważa, że w przypadku wszystkich kierunków eksportowych wyniki są gorsze niż w tym samym okresie rok temu. "Związane jest to z ogólnym spadkiem koniunktury, co przekłada się na ograniczanie zakupów i cięcia w domowych budżetach, zwłaszcza jeśli chodzi o poważniejsze pozycje w planowanych wydatkach. Eksport z Chin spadł o niemal 10 proc., z Turcji o 6,4 proc., ale z Polski - aż o ponad 19 proc. Układ sił na arenie międzynarodowej zmienia się i także w tym sektorze zmiany są już zauważalne. Rynek konsoliduje się wokół największych graczy na świecie, są to również firmy chińskie" - wskazuje gazeta.