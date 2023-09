Chiny mają ogromne problemy. To może być dobra wiadomość dla Polski

Chińska gospodarka boryka się z pogłębiającymi się problemami. Jak zauważa "Miesięcznik Makroekonomiczny” Polskiego Instytutu Ekonomicznego, coraz gorsze wyniki gospodarcze Chin mogą jednak okazać się dobrą wiadomością m.in. dla Polski.

Jak zauważa PIE, mimo kryzysu na rynku nieruchomości słabość chińskiego juana nie daje przestrzeni do dużych obniżek stóp procentowych.

Bank centralny Chin będzie skupiony na ochronie waluty, a nie wspieraniu PKB.

Deflacja w chińskim przemyśle oraz słabość juana oznaczają niższe ceny chińskiego eksportu, które z kolei przełożą się na mniejszy wzrost cen towarów w Europie i USA.

Sierpniowy numer "Magazynu Makroekonomicznego" Polskiego Instytutu Ekonomicznego skupia swoją uwagę na tematyce Chin.

Państwo Środka nie ma ostatnio za sobą najlepszego okresu, a problemy drugiej co do wielkości gospodarki świata wydają się tylko pogłębiać.

Chińska gospodarka spowalnia, trwa kryzys na rynku nieruchomości

Jak podkreśla PIE, najnowsze dane napływające z chińskiej gospodarki jednoznacznie wskazują na spowolnienie aktywności. Mimo zniesienia pandemicznych restrykcji wzrost gospodarczy jest słaby, a perspektywy osiągnięcia celu Komunistycznej Partii Chin, czyli wzrostu PKB na poziomie 5 proc., są poważnie zagrożone.

Rozmiar problemów może być też znacząco większy niż jest to prezentowane w oficjalnych statystykach. To dlatego, że statystyki gospodarcze w Chinach są najprawdopodobniej poprawiane tak, aby nie stawiać w złym świetle władz.

Niepokoi wciąż trwający kryzys na chińskim rynku nieruchomości, gdzie najwięksi gracze znajdują się na krawędzi bankructwa, co – jak zauważa PIE – potęguje ryzyko globalnego spowolnienia gospodarczego. Kryzys w tym kluczowym dla gospodarki sektorze budzi również wątpliwości co do kondycji chińskiego sektora bankowego.

Trwające równocześnie osłabienie chińskiego juana w ocenie ekspertów z PIE nie pozostawia zbyt wielkiej przestrzeni do obniżek stóp procentowych.

Ta mieszanka czynników prowadzi do powstania środowiska deflacyjnego (spadek cen), które również widać już w danych. Jak zauważa PIE, chińska inflacja konsumencka (CPI) spadła w lipcu do poziomu -0,3 proc. rok do roku. Tanieją przede wszystkim towary (-1,3 proc.), natomiast usługi drożeją (o 1,2 proc.) – głównie ze względu na otwarcie gospodarki po porzuceniu polityki zero COVID.

Deflacja w Chinach i słaby juan to niższe ceny towarów w USA i w Europie

"Wysokie bezrobocie, brak nadwyżek oszczędności oraz słabe perspektywy gospodarcze nie dają widoków na powrót inflacji do celu. Dalsza eskalacja kryzysu nieruchomości oznaczałaby raczej pogorszenie wyników gospodarczych i utrwalenie deflacji" – czytamy w Magazynie Makroekonomicznym.

Skutkiem słabych wyników jest szeroka deflacja w przemyśle. Chińskie PPI (inflacja producencka) znajduje się w deflacji już od 10 miesięcy – w lipcu spadek cen sięgnął 4,4 proc. rok do roku.

Jak prognozuje PIE, słabe wyniki Chin mogą być dobrą wiadomością m.in. dla Polski, bo będą wpływać na spadek tempa wzrost cen towarów w USA i Europie. To dlatego, że deflacja w przemyśle w połączeniu z osłabieniem juana oznacza znaczny spadek cen chińskiego eksportu.

PIE przywołuje dane holenderskiego think tanku CPB, który szacuje, że już w maju ceny w chińskim eksporcie obniżyły się one o 4,3 proc. w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Z kolei JP Morgan szacuje, że deflacja w Chinach obniży światową inflację towarów przemysłowych aż o 0,7 pkt. proc. w II połowie 2023 roku.

