Chiny wrzucają juana w sieć i straszą Amerykanów odebraniem pozycji dolarowi

Chiny chcą wkrótce zastąpić juana w fizycznej formie jego cyfrowym odpowiednikiem. Jesienią uruchomiono testowe programy i są one poszerzane. Może to spowodować spore zamieszanie na krajowym rynku Chin, ale także w obrocie międzynarodowym. Stany Zjednoczone są zaniepokojone.

Nad cyfrowymi walutami pracuje wiele państw

Chiny nie są jedynym krajem pracującym nad cyfrową wersją swojej waluty (prace takie są prowadzone w około 60 krajach), ale chyba są najbliżej celu. Wprowadzenie cyfrowego euro zapowiada także Unia Europejska. Upowszechnienie cyfrowych walut może nie tylko doprowadzić do marginalizacji czy nawet eliminacji realnych pieniędzy, ale także dokonać zmian na rynku usług finansowych - zbędne staną się np. serwisy typu PayPal.Czytaj także: Sekretarz skarbu USA chce wprowadzić cyfrowego dolara Chiński bank centralny poinformował, że rosnące ceny bitcoina sprzyjają rozwojowi cyfrowej waluty. Chiny zablokowały wykorzystanie bitcoina na swoim terenie, a niedawno uderzył także w projekty kopania kryptowalut na terenie Mongolii Wewnętrznej, co ma zmniejszyć i uporządkować zużycie energii.Według danych podanych przez magazyn Nature wyników badań Shangrona Jianga z Chińskiej Akademii Nauk pozostawiony bez kontroli chiński segment wydobywania bitcoinów ma do 2024 roku zużyć tyle energii, że jego ślad węglowy wyniesie 130,5 mln ton. To wynik porównywalny z 14 proc. całości globalnych emisji przemysłu lotniczego w roku 2019 czy emisją krajową Czech.