Chludziński: ok. 500 mln zł ze Sierra Gorda do Polski

To pierwszy rok, kiedy pieniądze płynął nie z Polski do Chile, tylko z Chile do Polski; do tej pory wróciło już ok. 500 mln zł ze Sierra Gorda do Polski - powiedział w środę prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński. Sierra Gorda to projekt, o który trzeba ciągle walczyć - dodał.

"W kontekście Sierra Gordy - (...) to jest pierwszy rok, kiedy pieniądze płynął nie z Polski do Chile, tylko z Chile do Polski. Mamy sytuację, w której wróciło już do tej pory ok. 500 mln zł ze Sierra Gorda do Polski. To nie jest koniec. Następne kwoty są w tym roku zaplanowane" - powiedział Chludziński podczas konferencji wynikowej Grupy KGHM Polska Miedź.

Jak dodał, "na tym nie skończymy - jeśli się utrzymają dobre parametry produkcyjne i dobre parametry finansowe".

Szef KGHM podkreślił, że udało się tego dokonać bez "nowych, dużych nakładów inwestycyjnych". "Właściwie optymalizujemy to, co już było i tylko z tego, co już było staramy się odtworzyć wartości, zwiększyć dostępność tych aktywów w taki sposób, żeby osiągać, jak najlepszy wynik finansowy" - tłumaczył Chludziński. Dodał, że Sierra Gorda, to projekt, o który trzeba ciągle walczyć.

Sierra Gorda jest jedną z największych kopalń miedzi i molibdenu na świecie. Znajduje się na pustyni Atacama w regionie Antofagasta, który jest największym zagłębiem miedzi w Chile. Zakład rozpoczął przerób rudy na koncentrat miedzi w lipcu 2014 roku.

Wiceprezes spółki Paweł Gruza przekazał, że w zeszłym roku "praktycznie udało się zatrzymać zasilanie finansowe aktywów zagranicznych z Polski".

"W tym roku, dzięki tej dobrej produkcji, dzięki temu, że wspiera nas (...) sytuacja makroekonomiczna, obserwujemy możliwość odwrócenia tego wektora finansowego z powrotem do Polski, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i cieszymy się z tego" - powiedział. Jak mówił, udało się to osiągnąć dzięki sytuacji makroekonomicznej oraz dobremu zarządzaniu kopalnią Sierra Gorda i dobrym stosunkom ze związkami zawodowymi.

"Te oszczędności są poprzez dyscyplinę utrzymane także w tym roku, dzięki temu generujemy te nadwyżki finansowe, które sprowadzamy do Polski" - powiedział Gruza.

Przekazał, że "w tym momencie nie ma żadnej dyskusji na temat jakiejkolwiek korekty budżetu Sierra Gordy, także produkcyjnego".

"Jeśli chodzi o przepływy finansowe - to Sierra Gorda w tym momencie nie zakłada tej fazy drugiej. Nie ma dyskusji na ten temat i nie ma tego typu planu inwestycyjnego rozważanego. Kontynuujemy cały czas tę metodologię inwestowania w Sierra Gordę, którą przyjęliśmy na samym początku naszej obecności tutaj w zarządzie, czyli możliwie najniższymi środkami osiąganie optymalizacji produkcji. I ta w tym momencie metoda jest kontynuowana, czyli mamy zarezerwowane wydatki capeksowe na poszczególne ulepszenia. Nie jest to program jakby podwojenia wartości capeksu na Sierra Gorda, czy zwiększenia dwukrotnie jej potencjału. Natomiast małymi krokami idziemy do przodku" - wyjaśnił Gruza.

Prezes KGHM przyznał na konferencji, że pierwszy raz od dłuższego czasu warunki makroekonomiczne "mocno sprzyjają spółce". "Cały czas one są niepewne i trzeba to sobie też jasno powiedzieć, że jest bitwa na tym rynku, jeśli chodzi o cenę. Są różne takie momenty i punkty, gdzie szuka ta cena też spadku, czasami widać też walkę o wzrost" - wyjaśnił. Zaznaczył, że spółka cały czas się temu uważnie przygląda.

Jak dodał, "pierwsze półrocze zamykamy z 2-krotnie wyższą EBITDA oraz znacznym wzrostem przychodów o ponad 3,5 mld zł".

"Sprzyjały nam ceny miedzi. (...) To jest pierwszy rok, kiedy mamy wiatr w plecy, idziemy do przodu, a nie w twarz" - powiedział.

KGHM we wtorkowym komunikacie poinformowało, że wyższy uzysk oraz wyższa zawartość miedzi w rudzie wpłynęły na 30 proc. wzrost produkcji miedzi płatnej w Sierra Gorda (51 tys. ton). Kopalnia w pierwszym półroczu tego roku wypracowała też 25 proc. wzrost produkcji srebra (15,6 ton), w porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego.

Spółka przekazała także we wtorek, że Grupa Kapitałowa KGHM w pierwszym półroczu 2021 r. odnotowała wzrost kluczowych wskaźników produkcyjnych. Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM była o 8,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r. i wynosiła 381 tys. ton. Z kolei produkcja miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź wzrosła o 4,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r. i wyniosła 293 tys. ton.

KGHM Polska Miedź jest jednym z wiodących koncernów wydobywających rudę miedzi i metali nieżelaznych i produkujących miedź. Eksploatuje największe w Europie złoże rudy miedzi, posiada także uprawnienia do eksploatacji złóż na terenie USA, Kanady i Chile. Grupa produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną.

Skarb Państwa posiada 31,79 proc. akcji spółki.

