Choć na warszawskiej giełdzie spadki, to WIG.Games na historycznych szczytach

Na zamknięciu wtorkowej sesji na GPW, wszystkie główne indeksy spadały. Wśród indeksów sektorowych wzrostami wyróżnił się wskaźnik deweloperów gier, który wyznaczył historyczny szczyt. Najmocniej spadł indeks sektora telekomunikacyjnego, w którym zniżkowały Cyfrowy Polsat i Play.

Na wtorkowej sesji WIG20 stracił 1,5 proc. do 2.089,92 pkt., WIG zniżkował o 1,2 proc. do 56,191,17 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,3 proc. do 3.787,04 pkt., a sWIG80 spadł o 0,3 proc. do 11.791,00 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 816 mln zł, z czego 719 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Na początku wtorkowych notowań WIG20 poruszał się w pobliżu zera, jednak po godzinie wykonał ruch w dół o ponad 20 pkt. Jeszcze przed południem, na poziomie 2.095 pkt. nastąpiła próba kilkopunktowego odbicia. Około godz. 14, kiedy na rynek napłynęła wypowiedź Donalda Trumpa, indeks powrócił do trendu spadkowego i zakończył dzień ze spadkiem o 32 punkty.

Amerykański prezydent powiedział dziennikarzom w Londynie, że być może trzeba będzie poczekać z zawarciem umowy handlowej z Chinami do czasu wyborów prezydenckich w USA w listopadzie 2020 r.

W chwili zamknięcia warszawskich notowań DAX rósł o 0,14 proc., a główne indeksy w Wielkiej Brytanii, Francji i USA spadały między 1,2 a 1,8 proc.

Wśród blue chipów w górę poszły notowania czterech spółek, z czego najmocniej zwyżkowały: PGE - o 2,4 proc. oraz Tauron - o 2 proc.

Najmocniej w dół poszły kursy: Cyfrowego Polsatu - o 4,2 proc., JSW - o 4,1 proc., Lotosu - o 4 proc., Play - o 3,8 proc.

WIG-Telekom stracił we wtorek 3,4 proc. W połowie dnia analityk Santander Banku Paweł Puchalski ocenił, że wtorkowe spadki spółek tego sektora są odreagowaniem poniedziałkowych wzrostów.

Na wtorkowej sesji na GPW uwagę zwróciły notowania indeksu WIG.Games, który wzrósł o 1,4 proc. i wyznaczył historyczny szczyt.

Do wzrostu indeksu spółek gamingowych najmocniej przyczynił się PlayWay. Kurs poszedł w górę o ponad 5 proc. i również wyznaczył nowe maksimum.

Zniżkami na szerokim rynku wyróżniły się: Pozbud - w dół o 11 proc., T-Bull - o 10 proc. oraz Elektrobudowa - o 8,4 proc.